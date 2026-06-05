Los candidatos a ganar el Guante de Oro del Mundial 2026 - rankeados

En todo Mundial de fútbol el foco suele apuntar hacia goleadores, las figuras creativas o las jóvenes promesas. Sin embargo, si hay algo que tuvo cada campeón fue un arquero capaz de aparecer en los momentos clave. Atajadas decisivas, penales contenidos o actuaciones memorables que no posiblemente no queden retenidos en la memoria colectiva como un gol, pero que son igual de importantes.

El Mundial 2026 no será la excepción. Varias selecciones candidatas al título cuentan con guardametas acostumbrados a competir al máximo nivel y a responder bajo presión. El que levante la Copa, es muy posible que tenga al Guante de Oro cuidándole los tres palos.

El premio al mejor arquero del torneo se entrega desde Estados Unidos 1994 y distingue al guardameta más influyente de cada edición. Hasta el momento, ningún portero pudo levantar el premio en más de una ocasión y en esta Copa, habrá al menos dos con posibilidades de hacerlo.

A continuación, los grandes candidatos a quedarse con el Guante de Oro de la Copa del Mundo 2026.

8. Bart Verbruggen (Países Bajos)

Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Con apenas 23 años logró consolidarse como titular de su selección y construir una reputación en la Premier League. El arquero del Brighton destaca por sus reflejos, su altura (1,94 mts), su manejo del área y una salida con pelota que encaja con el estilo moderno de los grandes equipos.



No está exento de errores, pero transmite una seguridad cada vez mayor. Y cuenta con una de las mejores defensas del torneo, un factor que podría potenciar sus números durante el torneo.



Países Bajos no aparece entre los máximos favoritos al título, pero es un equipo que suele alcanzar al menos los cuartos de final. Para llegar a ser Guante de Oro, Verbruggen necesitará algo más.

7. Diogo Costa (Portugal)

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Alexander Hassenstein/GettyImages

Eslovenia puede dar fe que Diogo Costa es uno de los grandes candidatos al Guante de Oro. Los penales suelen ser protagonistas en las Copas del Mundo y el arquero del Porto ha demostrado que es un especialista en la materia. En los octavos de final de la Euro 2024 se convirtió en el primer portero en contener tres remates en una tanda en la historia de la Eurocopa.



Reflejos rápidos y una gran personalidad para asumir presión forman parte de un repertorio que suele ser decisivo en un Mundial. Y Diogo los tiene. A eso debemos sumarle el hecho de que estará en una Portugal con chances de llegar lejos en una Copa como nunca antes.

6. Jordan Pickford (Inglaterra)

England v Wales - International Friendly | Mike Hewitt/GettyImages

No mucho tiempo atrás la titularidad de Jordan Pickford en Inglaterra era todo un tema de debate. Hoy ya son muy pocos los que tienen dudas. Después de varios años respondiendo en grandes escenarios, el arquero del Everton se encuentra totalmente consolidado y se prepara para su tercera Copa del Mundo.



Pocos candidatos al Guante de Oro acumulan tanto recorrido reciente en torneos importantes. Pickford disputó dos Mundiales (2018 y 2022) y dos Eurocopas, alcanzando la final en ambas ediciones (2020 y 2024). Una continuidad que habla de su rendimiento individual.



Con el paso del tiempo también corrigió uno de los aspectos más cuestionados de sus inicios. Sus desconcentraciones y errores puntuales disminuyeron notablemente, mientras que mantuvo intacta una de sus mayores virtudes, su capacidad para responder y ser determinante en momentos clave.



El estilo más equilibrado y pragmático que suele proponer Thomas Tuchel podría favorecerlo durante el Mundial, ofreciendo una estructura defensiva sólida delante suyo. Por capacidad propia y por las del equipo inglés, Pickford es candidato.

5. Thibaut Courtois (Bélgica)

Ukraine v Belgium - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs First Leg | NurPhoto/GettyImages

Uno que ya sabe lo que significa ganar el Guante de Oro en un Mundial. Lo consiguió en Rusia 2018, cuando Bélgica alcanzó las semifinales en la mejor campaña mundialista de su historia. Aquella edición dejó varias actuaciones memorables del arquero, decisivas para sostener al equipo en instancias límite.



Ocho años después, el contexto es distinto. La generación dorada belga perdió peso y la estructura defensiva parece menos sólida que antes. Sin embargo, Courtois continúa siendo uno de los mejores del mundo en su puesto. Su nivel en el Real Madrid lo mantiene en ese selecto grupo.



Quizá Bélgica no llegue al Mundial dentro del grupo principal de favoritos, pero si consigue avanzar más allá de lo esperado, es difícil imaginar ese recorrido sin varias actuaciones sobresalientes de Courtois. Ya lo hizo una vez y todavía conserva argumentos para repetir.

4. Alisson (Brasil)

Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Buda Mendes/GettyImages

Si bien todavía la titularidad está en disputa con Ederson, todo indica que el arquero del Liverpool será quien comience jugando. Con Ancelotti al mando, Brasil ha vuelto a estar entre los grandes candidatos, y eso hace de Alisson un contendiente al premio.



El ex-Roma hace tiempo que dejó de ser solo un arquero fiable para convertirse en uno de los más completos del fútbol mundial, destacándose tanto por sus atajadas como por su serenidad con la pelota y lectura del juego. La experiencia acumulada en partidos decisivos de Champions League y Premier League le dan una seria ventaja.



Parece difícil imaginar a un Brasil campeón del mundo sin un Mundial sobresaliente de su portero, sobre todo teniendo en cuenta que no es el equipo más sólido defensivamente.

3. Unai Simon (España)

Spain v Georgia -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Pocas selecciones llegan al Mundial con tanta competencia interna en el arco como España. Entre el gran nivel de David Raya y la irrupción de Joan García, parecía lógico pensar en un cambio. Sin embargo, por ahora el puesto sigue perteneciendo a Unai Simón.



Luis de la Fuente apuesta por el portero que lo acompañó durante su gestión y que estuvo en el arco durante la conquista de la Euro 2024. Más allá de algunos altibajos con el Athletic Club, suele ofrecer su versión más fiable con la selección, donde combina seguridad bajo los tres palos con una salida limpia desde el fondo, aspecto clave para el estilo español.



Pese a ser campeón de Europa, quedó fuera del equipo ideal del torneo. Una situación que podría funcionar como motivación adicional de cara a una Copa del Mundo donde España aparece nuevamente entre las selecciones capaces de llegar lejos.



2. Mike Maignan (Francia)

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

Durante casi una década, hablar del arco de Francia significó hablar de Hugo Lloris, titular en cuatro Mundiales consecutivos y figura central en el título de 2018. Mike Maignan asumió la responsabilidad de ocupar ese lugar, respondiendo a la altura de una herencia pesada.



El arquero del AC Milan fue uno de los mejores de la Euro 2024, torneo en el que Francia alcanzó semifinales recibiendo muy pocos goles. Reflejos extraordinarios, potencia de salto, manejo del balón y una personalidad fuerte lo convierten uno de los guardametas más completos de la próxima Copa.



Además, juega en un equipo ubicado entre los dos o tres máximos candidatos al título, dando por descontado que llegará lejos en el torneo. Una condición necesaria para quedarse con el premio.



Fabien Barthez es hasta ahora el único francés en conseguir el Guante de Oro en 1998. ¿Será Maignan el segundo?

1. Emiliano Martínez (Argentina)

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARG | RODRIGO BUENDIA/GettyImages

El principal candidato al Guante de Oro del Mundial 2026 ya sabe lo que significa ganarlo. Emiliano Martínez fue elegido como el mejor arquero de Qatar 2022 después de firmar una actuación que muchos consideran una de las más decisivas jamás vistas para un guardameta en una Copa del Mundo. No solo apareció en dos tandas de penales determinantes durante el camino al título de Argentina, también protagonizó una imagen imposible de olvidar, la atajada ante Randal Kolo Muani en el último segundo de la final, considerada por muchos la salvada más importante en la historia del fútbol.



Hay arqueros técnicamente brillantes y otros que parecen crecer cuando aumenta la presión. Martínez pertenece a ambos grupos, pero es el N°1 en contextos de máxima tensión. Lo demostró en Qatar, pero también en distintas ediciones de la Copa América, donde también fue figura. En penales construyó una reputación que excede lo futbolístico. Cualquier que se pare enfrente de él desde los 12 pasos, sabrá de que estamos hablando.



Ganador del premio en Qatar, puede convertirse en el primer arquero en conquistarlo dos veces. Si bien su rendimiento en Aston Villa fue algo irregular a lo largo de la temporada, cuando viste la camiseta argentina muestra, sin dudas, su mejor versión.

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