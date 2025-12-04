Los candidatos de Messi para ganar el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a generar conversación internacional tras mencionar a sus selecciones favoritas para conquistar el Mundial de 2026. El capitán argentino, que se prepara para disputar posiblemente su Copa del Mundo, sorprendió al omitir a Portugal dentro del grupo de candidatos señalados.

En el marco de una entrevista, Messi enumeró a las potencias que, a su juicio, parten con ventaja rumbo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. “Hay selecciones nacionales muy fuertes como: España, Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania… Será extremadamente difícil, pero definitivamente intentaremos competir”, afirmó el astro rosarino.

La ausencia de Portugal llamó la atención, especialmente al tratarse de una selección liderada por Cristiano Ronaldo, eterno rival deportivo de Messi durante más de una década. Los medios internacionales no tardaron en destacar el detalle, interpretándolo como un mensaje indirecto —o simplemente como una valoración estrictamente futbolística del argentino.

Messi, sin embargo, no centró el debate en terceros. El campeón del mundo en Qatar 2022 insistió en que Argentina llegará al torneo con el objetivo de defender su título, aunque reconoció que el reto será enorme considerando el crecimiento global del nivel competitivo.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

El capitán argentino remarcó que su selección está lista para competir pese a la presión adicional que conlleva ser la actual campeona. Reconoció que cada Mundial presenta desafíos distintos y que no existe margen para la relajación, menos aún en un campeonato ampliado y con más selecciones de nivel.

Para Messi, el camino hacia otra final no será sencillo. Argentina deberá gestionar el desgaste, la renovación generacional y la enorme responsabilidad de refrendar su condición de potencia mundial. Aun así, mantiene la confianza plena en el grupo liderado por Lionel Scaloni.

Las declaraciones del rosarino ya generan debate en todo el planeta, especialmente entre los aficionados portugueses, que interpretaron su olvido como una motivación extra para Cristiano Ronaldo y compañía. Con o sin menciones, Portugal buscará demostrar en la cancha si también pertenece a la élite que Messi describió.

MÁS NOTICIAS DEL MUNDIAL 2026: