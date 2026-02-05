Los centrocampistas que están en el radar del Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid no es ajeno a los grandes nombres. En su planificación para el próximo mercado de verano, los merengues tienen marcados en rojo a dos de los mediocampistas más influyentes del fútbol europeo. Sin embargo, esas operaciones hoy parecen más un sueño que una posibilidad concreta para cubrir una carencia que se arrastra desde hace dos temporadas.

Los deseos casi imposibles

1. Vitinha (PSG)

Su crecimiento en el PSG fue exponencial y terminó de consolidarse como pieza clave en la Champions League que ganó el club francés la temporada pasada. Inteligente, dinámico y con una enorme capacidad para ordenar el juego, encaja a la perfección en el perfil que busca el Madrid. El problema es doble: Vitinha renovó recientemente con el PSG hasta 2029 y el club parisino no tiene ninguna necesidad de vender. Cualquier negociación partiría de cifras cercanas, o superiores, a los cien millones de euros.

2. Enzo Fernández (Chelsea)

Su despliegue, liderazgo y jerarquía en la Premier League lo colocan entre los mediocampistas más completos del fútbol moderno. Sin embargo, el Chelsea blindó al argentino tasándolo entre 100 y 120 millones de euros y con un contrato que se extiende hasta 2032. Con un club vendedor que históricamente se muestra inflexible y una inversión inicial altísima, la operación es considerada inviable desde lo financiero, incluso si existiera voluntad del jugador.

Opciones más realistas para el Real Madrid

3. Nico Paz (Como)

El argentino, formado en la propia casa, fue vendido al Como de Italia en 2024 con una cláusula de recompra que el Real Madrid puede ejecutar por apenas 9 millones de euros. En Valdebebas lo ven como una oportunidad estratégica: pueden recuperarlo, potenciarlo o incluso capitalizarlo en el mercado. Pero deportivamente, su perfil encaja en una plantilla que necesita energía y creatividad.

4. Alexis Mac Allister (Liverpool)

Campeón del mundo con Argentina y figura de el Liverpool, ya había sido seguido durante la etapa de Carlo Ancelotti y su entorno dio señales positivas, aunque la operación nunca avanzó. La diferencia ahora es contractual: al final de la temporada le quedarán solo dos años de vínculo con los Reds. A sus 27 años, Mac Allister sabe que está ante una decisión clave en su carrera, y el Real Madrid aparece como un destino que podría volverse viable si el contexto acompaña.

El Madrid sueña en grande, pero el mercado impone límites. Entre deseos imposibles y oportunidades concretas, el mediocampo será el gran foco del próximo verano.

