Los cinco jugadores con más presencias en Mundiales pero sin títulos - rankeados
Jugar un Mundial es el sueño máximo de los futbolistas a lo largo y ancho del planeta, y disputar más de un debe ser una gratificación gigantesca para todos ellos. A pesar de esto, no para todos ha sido un cuento de hadas: estos cinco futbolistas son los que más partidos de Copa del Mundo jugaron sin haber levantado el trofeo, algunos quedando a nada de lograrlo.
5. Ivan Perisic - Croacia
El internacional croata jugó 17 partidos de Mundial, incluyendo dos ediciones (2018 y 2022) donde llegó hasta el final: en Rusia se colgó la medalla de plata y en Qatar el bronce.
4. Rafael Márquez - México
El histórico mexicano jugó cinco mundiales entre 2002 y 2018, con tres goles en total y un acumulado de 19 partidos. Nunca logró pasar más lejos de los octavos de final.
3. Luka Modric - Croacia
El máximo exponente del fútbol croata e ídolo máximo de su selección disputó 19 separados en cuatro ediciones. Al igual que Perisic, llegó dos veces a instancias definitorias, no pudiendo alzarse con la gloria máxima.
2. Javier Mascherano - Argentina
Otro que cayó en una final fue Javier Mascherano, que dijo presente en 20 oportunidades vistiendo la camiseta de la Selección Argentina entre 2006 y 2018.
En 2014 perdió la final del Mundial de Brasil frente a Alemania en el Maracaná.
1. Cristiano Ronaldo - Portugal
El Bicho es uno de los futbolistas más importantes de la historia y en 2006 estuvo realmente cerca de llevar a Portugal a su primera copa del mundo, aunque su camino terminó en semifinales cayendo ante Francia.
En este verano jugará su sexto Mundial y cuenta con un acumulado de 22 partidos y ocho goles. Cuenta con la posibilidad de oro de cortar su mala racha y alzarse con la misma copa que Leo Messi cuatro años atrás.
Jugador
País
Mundiales jugados
Partidos
1. Cristiano Ronaldo
Portugal
5
22
2. Javier Mascherano
Argentina
4
20
3. Luka Modric
Croacia
4
19
4. Rafa Márquez
México
5
19
5. Ivan Perisic
Croacia
3
17
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo