Los cinco jugadores con más presencias en Mundiales pero sin títulos - rankeados

Jugar un Mundial es el sueño máximo de los futbolistas a lo largo y ancho del planeta, y disputar más de un debe ser una gratificación gigantesca para todos ellos. A pesar de esto, no para todos ha sido un cuento de hadas: estos cinco futbolistas son los que más partidos de Copa del Mundo jugaron sin haber levantado el trofeo, algunos quedando a nada de lograrlo.

5. Ivan Perisic - Croacia

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El internacional croata jugó 17 partidos de Mundial, incluyendo dos ediciones (2018 y 2022) donde llegó hasta el final: en Rusia se colgó la medalla de plata y en Qatar el bronce.

4. Rafael Márquez - México

FBL-WC2006-MATCH50-ARG-MEX | DANIEL GARCIA/GettyImages

El histórico mexicano jugó cinco mundiales entre 2002 y 2018, con tres goles en total y un acumulado de 19 partidos. Nunca logró pasar más lejos de los octavos de final.

3. Luka Modric - Croacia

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Fred Lee/GettyImages

El máximo exponente del fútbol croata e ídolo máximo de su selección disputó 19 separados en cuatro ediciones. Al igual que Perisic, llegó dos veces a instancias definitorias, no pudiendo alzarse con la gloria máxima.

2. Javier Mascherano - Argentina

Netherlands v Argentina: Semi Final - 2014 FIFA World Cup Brazil | Mike Hewitt - FIFA/GettyImages

Otro que cayó en una final fue Javier Mascherano, que dijo presente en 20 oportunidades vistiendo la camiseta de la Selección Argentina entre 2006 y 2018.



En 2014 perdió la final del Mundial de Brasil frente a Alemania en el Maracaná.

1. Cristiano Ronaldo - Portugal

Semi-final Portugal v France - FIFA World Cup 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Bicho es uno de los futbolistas más importantes de la historia y en 2006 estuvo realmente cerca de llevar a Portugal a su primera copa del mundo, aunque su camino terminó en semifinales cayendo ante Francia.



En este verano jugará su sexto Mundial y cuenta con un acumulado de 22 partidos y ocho goles. Cuenta con la posibilidad de oro de cortar su mala racha y alzarse con la misma copa que Leo Messi cuatro años atrás.