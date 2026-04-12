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Sports Illustrated

Los cinco jugadores con más presencias en Mundiales pero sin títulos - rankeados

Estos futbolistas son los que más partidos jugaron en la historia de la Copa del Mundo sin poder levantar el trofeo, con la desgracia para tres de ellos de haber perdido una final.
Bruno Pernigotti|
FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARG
FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARG | PATRIK STOLLARZ/GettyImages

Jugar un Mundial es el sueño máximo de los futbolistas a lo largo y ancho del planeta, y disputar más de un debe ser una gratificación gigantesca para todos ellos. A pesar de esto, no para todos ha sido un cuento de hadas: estos cinco futbolistas son los que más partidos de Copa del Mundo jugaron sin haber levantado el trofeo, algunos quedando a nada de lograrlo.

5. Ivan Perisic - Croacia

Ivan Perisic
France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El internacional croata jugó 17 partidos de Mundial, incluyendo dos ediciones (2018 y 2022) donde llegó hasta el final: en Rusia se colgó la medalla de plata y en Qatar el bronce.

4. Rafael Márquez - México

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FBL-WC2006-MATCH50-ARG-MEX | DANIEL GARCIA/GettyImages

El histórico mexicano jugó cinco mundiales entre 2002 y 2018, con tres goles en total y un acumulado de 19 partidos. Nunca logró pasar más lejos de los octavos de final.

3. Luka Modric - Croacia

Gianni Infantino, Luka Modric
France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Fred Lee/GettyImages

El máximo exponente del fútbol croata e ídolo máximo de su selección disputó 19 separados en cuatro ediciones. Al igual que Perisic, llegó dos veces a instancias definitorias, no pudiendo alzarse con la gloria máxima.

2. Javier Mascherano - Argentina

Arjen Robben, Javier Mascherano
Netherlands v Argentina: Semi Final - 2014 FIFA World Cup Brazil | Mike Hewitt - FIFA/GettyImages

Otro que cayó en una final fue Javier Mascherano, que dijo presente en 20 oportunidades vistiendo la camiseta de la Selección Argentina entre 2006 y 2018.

En 2014 perdió la final del Mundial de Brasil frente a Alemania en el Maracaná.

1. Cristiano Ronaldo - Portugal

Cristiano Ronaldo, William Gallas
Semi-final Portugal v France - FIFA World Cup 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Bicho es uno de los futbolistas más importantes de la historia y en 2006 estuvo realmente cerca de llevar a Portugal a su primera copa del mundo, aunque su camino terminó en semifinales cayendo ante Francia.

En este verano jugará su sexto Mundial y cuenta con un acumulado de 22 partidos y ocho goles. Cuenta con la posibilidad de oro de cortar su mala racha y alzarse con la misma copa que Leo Messi cuatro años atrás.

Jugador

País

Mundiales jugados

Partidos

1. Cristiano Ronaldo

Portugal

5

22

2. Javier Mascherano

Argentina

4

20

3. Luka Modric

Croacia

4

19

4. Rafa Márquez

México

5

19

5. Ivan Perisic

Croacia

3

17

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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