Los cinco mejores jugadores que no estarán en el Mundial 2026
El próximo Mundial 2026 tendrá una grandísima cantidad de figuras que harán disfrutar al planeta fútbol en la competencia que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, aunque habrá un puñado de cracks que no lograron la clasificación con sus países y no dirán presente.
A continuación, las cinco figuras que verán el Mundial por la televisión.
1. Khvicha Kvaratskhelia - Georgia
El crack del París Saint-Germain campeón de Europa intentó hasta el final, pero el calendario le puso a España en la última doble fecha y todo se derrumbó. Además, compartieron grupo con otra selección fuerte como Turquía.
Sin dudas, junto con los otro integrantes de esta generación dorada del fútbol georgiano como Mikautadze o Mamardashvili, tendrán la oportunidad de volver mejores de cara al 2030.
2. Jan Oblak - Eslovenia
El capitán esloveno y referente del plantel del Atlético de Madrid no logró clasificar a su país a la Copa del Mundo ni al repechaje, alargando la ausencia de esta nación en Mundiales desde 2010.
3. Dominik Szoboszlai - Hungría
Sin dudas la eliminación más dolorosa: con el empate se metían en la repesca, pero Troy Parrott marcó el tercero de Irlanda en el Puskas Arena dejando sin nada a los húngaros. La figura del Liverpool rompió en llanto apenas terminó el partido.
4. Victor Osimhen - Nigeria
Perdieron la final de la clasificatoria contra la República Democrática del Congo por penales y se perderán su segundo Mundial consecutivo tras una buena racha de presencias. El delantero del Galatasaray turco podría haber perdido una de sus últimas oportunidades mundialistas.
5. Bryan Mbeumo - Camerún
Los Leones Indomables del atacante del Manchester United tampoco estarán en la gran cita del fútbol, dándole su lugar en las clasificatorias africanas a selecciones menos tradicionales como Cabo Verde o Sudáfrica, que si aseguraron su boleto a Norteamérica.
