Los mejores jugadores que estarán en el Mundial 2026

Ya hay 42 selecciones que tienen asegurada su presencia en el Mundial 2026. Esta edición tendrá la particularida de que por primera vez serán tres los países organizadores: Canadá, Estados Unidos y México.

Las seis naciones restantes saldrán de dos repechajes que se disputarán en marzo: por un lado, el de la UEFA, que otorgará cuatro cupos, y el del resto de las confederaciones, de donde saldrán los dos últimos países clasificados.

Con todo esto sobre la mesa, en Sports Illustrated Fútbol repasamos las grandes figuras de las selecciones que ya tienen su pasaje asegurado.

Los mejores jugadores de las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026

22. James-Colombia

James brilló en las pasadas eliminatorias sudamericanas | LUIS ACOSTA/GettyImages

El volante de Colombia vuelve al torneo en el que brilló en el 2014, siendo una de las figuras revelación de ese campeonato que organizó Brasil. Su estilo de juego no es tan vertical como antes, pero su experiencia será clave en el plantel sudamericano. Su entendimiento con Luis Díaz será vital para las aspiraciones del país cafetero en la Copa.

21. Moisés Caicedo-Ecuador

Caicedo es la gran figura de Ecuador | SOPA Images/GettyImages

Caicedo demuestra cada fin de semana con el Chelsea que es de los mejores mediocampistas del mundo. Su capacidad física es de las mejores del mundo en jugadores de su posición. Ecuador sabe que depende de lo que haga su líder y parece estar preparado para demostrar en el Mundial que es uno de los jugadores más en forma del momento.

20. Santiago Giménez-México

Mexico v South Korea - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Santiago Giménez será uno de los futbolistas más importantes de México en el Mundial 2026 porque llega instalado en la élite europea como un “9” completo y probado en escenarios grandes.



Su explosión en Feyenoord lo transformó en uno de los goleadores más temidos de la Eredivisie, con cifras altísimas y actuaciones determinantes también en Champions League —incluido un doblete ante Bayern Múnich—, lo que terminó abriéndole el salto a un gigante como AC Milan.

19. Joshua Kimmich - Alemania

Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alex Grimm/GettyImages

Un futbolista que tiene pocos reflectores, pero sin lugar a dudas es una pieza fundamental en la selección alemana y en el Bayern Múnich. Uno de los mejores mediocampistas de contención del mundo y que además, es plurifuncional porque también puede tomar la banda derecha como lateral y ser top también.

18. Virgil van Dijk-Países Bajos

Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Virgil van Dijk será uno de los grandes futbolistas del Mundial 2026 porque llega como el central referencia de una generación neerlandesa que vuelve a presentarse con ambición grande, y porque su jerarquía sigue siendo de élite mundial. A los 34 años combina todo lo que define a un defensor dominante: lectura de juego para anticipar, potencia física para ganar duelos, calma para salir limpio desde atrás y un liderazgo que ordena a todo el equipo.



Capitán del Liverpool y líder natural en Países Bajos, su influencia va más allá de las estadísticas: es el jugador que estructura la defensa, marca el ritmo de la última línea y transmite autoridad en los partidos grandes. Incluso en esta etapa de carrera, su nivel se mantiene altísimo y continúa siendo señalado como uno de los mejores en su puesto, clave en la clasificación neerlandesa al Mundial y en la solidez del equipo.

17. Hakimi-Marruecos

Hakimi es el capitán de la selección de Marruecos | Robert Cianflone/GettyImages

Marruecos es otro de los clasificados y tiene en el lateral derecho del PSG a uno de los mejores en su posición a nivel mundial. El ex jugador del Real Madrid vive un momento de gloria, después de haber conquistado la UEFA Champions League con su club. Es un carrilero que puede ofrecer garantías en defensa y que se puede sumar en ataque con gran peligrosidad.

16. Heung-min Son-Corea del Sur

South Korea v Bolivia - International Friendly | Chung Sung-Jun/GettyImages

Heung-min Son será uno de los grandes futbolistas del Mundial 2026 porque llega con un estatus ya histórico: es el máximo goleador asiático en la historia de la Premier League y un referente global por su mezcla de velocidad, técnica y definición con ambas piernas. Tras una década como emblema de Tottenham, donde fue capitán y figura constante, dio otro paso simbólico en 2025 al iniciar una nueva etapa en LAFC sin perder impacto goleador, mostrando que su talento trasciende ligas y contextos.

15. Ryan Gravenberch-Países Bajos

Ryan Gravenberch of Netherlands seen during the European... | SOPA Images/GettyImages

El pivote del Liverpool es el encargado de poner orden y controlar la mitad de la cancha para Países Bajos. Gravenberch es un elemento que se distingue por su gran físico, su buena conducción de balón y capacidad de pase. El medio neerlandés está llamado a ser el hombre importante de la 'Naranja Mecánica' en la justa del próximo verano.

14. Federico Valverde-Uruguay

Valverde es el líder de la selección de Uruguay | AJ Johnson/ISI Photos/GettyImages

Federico Valverde es la gran apuesta de Uruguay para la Copa del Mundo de 2026. Llega en un estado de madurez plena y es un jugador que puede ocupar casi todas las posiciones en el terreno de juego. Su inteligencia, polivalencia y liderazgo serán claves para que la selección charrúa vuelva a tener un buen Mundial. Es clave en el esquema de su selección.

13. Christian Pulisic-Estados Unidos

Pulisic vive un gran presente con el AC Milán | Koji Watanabe/GettyImages

Tendrá que enfrentar el desafío y la presión de jugar como local, defendiendo a los Estados Unidos en la Copa del Mundo. Llega en un gran momento y tiene todo para liderar a una generación interesante de futbolistas estadounidense. A sus 27 años brilla cada fin de semana con el AC Milán y buscará trasladar ese buen rendimiento a su selección.

12. Luka Modric - AC Milán

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FRO | STRINGER/GettyImages

No será el más veloz ni mucho menos, pero la calidad del croata es indudable. Será su último Mundial y con esto, seguramente querrá llevar más lejos a su equipo de lo que logró en la edición pasada. Podría ser una despedida digna de un mediocampista de época.

11. Ousmane Dembélé-Francia

Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Justin Setterfield/GettyImages

Ousmane Dembélé es uno de los futbolistas más importantes que estarán en el Mundial 2026 porque llega en el pico de su madurez, convertido en un atacante total capaz de desequilibrar de varias maneras. Su carrera siempre estuvo marcada por un talento distinto —rápido, eléctrico, con regate corto y largo y ambidestro natural—, pero en el último tiempo dio el salto definitivo en eficacia y peso competitivo.



En PSG vivió una explosión plena: pasó de ser un extremo intermitente a una figura central del ataque, con números de élite y una influencia directa en partidos grandes, algo que lo puso otra vez entre los jugadores más determinantes del planeta.



Será clave cómo llegue físicamente. Si está sano, será el terror de las defensas.

10. Jude Bellingham-Inglaterra

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ryan Pierse/GettyImages

Jude Bellingham es uno de los grandes nombres llamados a brillar en el Mundial 2026 porque, a sus 22 años, ya se instaló como un futbolista total: capaz de dominar partidos desde la energía, la técnica y la inteligencia. En Real Madrid se transformó en pieza estructural del mediocampo y también en amenaza constante en el área, exhibiendo esa mezcla rara de box-to-box moderno con llegada goleadora que lo hace decisivo en ambos lados del campo.



Su versatilidad —puede jugar como interior, mediapunta o incluso en un doble pivote— y su lectura táctica lo volvieron imprescindible para cualquier plan de juego

9. Pedri-España

Spain v Northern Ireland - International Friendly | Rafa Babot/GettyImages

Pedri es uno de los mejores futbolistas que participarán del Mundial 2026 porque representa al mediocampista moderno capaz de ordenar, acelerar y decidir a través de la inteligencia. En el Barcelona se consolidó como el conductor natural del equipo: un jugador de pausa exacta, giro corto y lectura privilegiada para recibir entre líneas, atraer rivales y habilitar ventajas donde no parecen existir. Tras años con lesiones intermitentes, su presente lo muestra rejuvenecido y otra vez determinante, al punto de ser considerado el eje del nuevo ciclo azulgrana

8. Vinicius Jr. - Brasil

Vinicius Jr. es el líder de Brasil para el Mundial | Chung Sung-Jun/GettyImages

El atacante del Real Madrid lidera la selección brasilera que clasificó con algunos problemas a la Copa del Mundo. Esta vez, el extremo izquierdo será dirigido por Carlo Ancelotti, que lo conoce bien y puede sacarle su máximo potencia en el Mundial. Viene de menos a más en su temporada actual con el cuadro merengue, lo que es una buena noticia para la selección.

7. Mohamed Salah-Egipto

Salah fue clave en la clasificación de Egipto | Ahmad Hasaballah/GettyImages

Jugará su segunda Copa del Mundo, después de la que disputó con Egipto en 2018, en la que anotó dos goles, pero no pudo ayudar a su selección a avanzar de la fase de grupos. Su experiencia será clave para su selección, ya que es la estrella del equipo y todos los focos se centran en él. Podría ser su último Mundial y por ello tendrá una motivación especial.

6. Harry Kane-Inglaterra

England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Carl Recine/GettyImages

Harry Kane llega al Mundial 2026 con credenciales de súper estrella porque reúne todo lo que define a un delantero total: es un goleador serial —con registros históricos en clubes y selección— y, al mismo tiempo, un “9” que juega y hace jugar.



Su etapa en Bayern Múnich confirmó que su olfato no depende del contexto: rompió récords de goles desde su llegada, manteniendo promedios altísimos y una regularidad que lo pone siempre en la cima de Europa

5. Lamine Yamal - España

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Una de las estrellas del presente y futuro podrá llevar a su equipo en la búsqueda de otra Copa del Mundo. Yamal está destinado, como lo hizo en la Eurocopa pasada, ser parte fundamental de un grupo que tiene talento en todas sus líneas, pero que definitivamente depende del talento del joven del Barcelona.

4. Erling Haaland-Noruega

Norway v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Visionhaus/GettyImages

El Mundial 2026 será la primera justa mundialista que Erling Haaland disputará con Noruega, país que no asiste a una Copa del Mundo desde 1998. En aquella ocasión superaron la fase de grupos, pero quedaron eliminados en octavos de final.

3. Kylian Mbappé - Francia

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

El mejor delantero del mundo para algunos y sin duda uno de los mejores futbolistas del momento. Clave con el Real Madrid y con Francia para que sus dos equipos aspiren a todos los títulos que disputan.

2. Cristiano Ronaldo

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Charles McQuillan/GettyImages

Portugal aseguró su clasificación al Mundial 2026 como líder de su grupo en las eliminatorias de la UEFA. Cristiano Ronaldo podría seguir rompiendo récords y disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera.

Bonus track

1. Lionel Messi

Messi podría retirarse tras el Mundial | Marcelo Endelli/GettyImages

Aunque algunos dudan de su participación. Lo cierto es que el escenario está listo para que el '10' de la selección argentina se despida por todo lo alto en la próxima Copa del Mundo.



Finalizar su carrera (al menos en lo que respecta a la selección) en un Mundial es un gran aliciente para una carrera impecable, en la que ha conseguido todos los títulos que se ha propuesto. Ya con la experiencia de haber ganado en 2022,



Messi buscará defender el título y darle otra alegría a su país. Con 38 años de edad, el astro del fútbol mundial tiene aún un baile más en su carrera.

