Los cinco mejores momentos del FC Barcelona en 2025

El FC Barcelona tuvo un gran 2025, coronándose en las tres competencias locales de la primera mitad del año y posicionándose como el puntero de LaLiga en la parte inicial de la campaña 2025/26.

A continuación, repasamos los cinco mejores momentos del FCB en 2025.

1. El Clásico que definió LaLiga

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El Estadi Olímpic Lluís Companys fue testigo de una tarde memorable, con una victoria 4-3 del FC Barcelona sobre el Real Madrid para terminar de definir al campeón de LaLiga 2024/25.



El calendario quiso que se enfrenten en la jornada 35 estando primero y segundo respectivamente, y el puntero se impuso con los tantos de Eric García, Lamine Yamal y Raphinha por duplicado.

2. La final de la Copa del Rey

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final | Quality Sport Images/GettyImages

Otro Clásico memorable entre el FC Barcelona y el Real Madrid, esta vez por la final de la Copa del Rey.



El 26 de abril de 2025, en el estadio de La Cartuja en Sevilla, el equipo de Hansi Flick le ganó 3-2 al Merengue gracias a un gol de Jules Koundé a los 116' y celebró a lo grande su 32° trofeo en este certamen.

3. El triunfo en la Supercopa Española

Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

La primera gran alegría del FC Barcelona llegó el 12 de enero, con una tremenda goleada 5-2 en Yeda contra el Real Madrid por la final de la Supercopa Española.



En esa oportunidad, los goles fueron de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Alejandro Balde y Raphinha, este último en dos oportunidades.

4. La vuelta al Camp Nou

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Volver a casa luego de un largo tiempo es una sensación indescriptible, y hacerlo con goleada es el broche de oro que todo aficionado, jugador, entrenador y directivo sueña.



El Barca volvió al Camp Nou tras varios años de remodelación con una goleada 4-0 contra el Athletic Club.

5. La Batalla de Lisboa

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-BARCELONA | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Noche de UEFA Champions League bajo la lluvia y fuera de casa, en un partido con nueve goles y una expulsión. Sin dudas, la visita del FC Barcelona al Benfica fue uno de los partidos más espectaculares del año.



Hattrick de Pavlidis y un tanto en contra de Ronald Araujo para las Águilas. Dobletes de Lewandowski y Raphinha, más el gol de Eric García para el triunfo de los de Hansi Flick.