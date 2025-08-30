Los cinco pronósticos del partido Rayo Vallecano vs FC Barcelona por la jornada 3 de LaLiga 2025/26

La jornada 3 de LaLiga ya está en marcha y uno de los platos fuertes de la misma será la visita del FC Barcelona al siempre complicado Rayo Vallecano.

El equipo de Hansi Flick viene en crecimiento: arrancó ganando sus primeros dos partidos y quiere llegar al inicio de la UEFA Champions League con un colchón de puntos importante en la competencia local para poder atender los dos frentes sin problemas.

Por su parte, los de Vallecas sacaron el 50% de los puntos: le ganaron 3-1 al Girona en Montilivi en el debut y cayeron por la mínima en San Mamés frente al Athletic Club el pasado fin de semana. En el medio, dejaron fuera al Neman Grodno bielorruso para meterse en la etapa de liga de la UEFA Conference League.

1. Victoria del FC Barcelona

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONA | JOSE JORDAN/GettyImages

El equipo de Flick arrancó con todo y se espera que continúe por el camino de la victoria visitando al Rayo Vallecano este fin de semana.

2. Ambos equipos anotarán

Rayo Vallecano v Neman Grodno - UEFA Conference League Play-off Round Second Leg | Florencia Tan Jun/GettyImages

Si bien el poderío ofensivo del Barcelona es casi inigualable, el Rayo sabe jugar esta clase de partidos y la defensa adelantada del equipo de Flick puede abrirles una oportunidad concreta de anotar.

3. Gol o asistencia de Lamine Yamal

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El joven maravilla quiere seguir su camino al Balón de Oro rompiéndola en todos los partidos y LaLiga le sienta bien para mostrar su juego, en un equipo donde es uno de los máximos protagonistas.

4. Tarjetas amarillas

Athletic Club v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Se espera un partido con pierna fuerte y tarjetas amarillas para los dos lados del campo, producto de transiciones rápidas e intentos desesperados de frenar las mismas.

5. Más de 2.5 goles

Athletic Club v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El FC Barcelona se impondrá por más de un gol, y con el tanto pronosticado del Rayo Vallecano se puede llegar a la conclusión de que habrá, como mínimo, tres anotaciones en este duelo.