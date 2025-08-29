Los cinco pronósticos del partido Real Madrid vs Mallorca por la jornada 3 de LaLiga 2025/26
La temporada de LaLiga 2025/26 arrancó de una manera emocionante. A pesar de recién estar en la tercera jornada, ya pueden verse algunas sorpresas en cuanto a los resultados. No es el caso del Real Madrid, quien se impuso con contundencia en lo dos primeros encuentros, habiendo conseguido importantes victorias para sumar confianza.
No obstante, para esta fecha, los de Xabi Alonso deberán recibir a un Mallorca que busca siempre complicar las cosas. Con un arranque irregular, intentará sumar de a tres en una difícil cancha como el Santiago Bernabéu, para poder encaminar su presente en el torneo local.
Un partido que promete emociones, pero en el que todo puede pasar. A continuación les dejamos cinco posibles pronósticos que podrían suceder en el Real Madrid - Mallorca.
Victoria del Real Madrid
El Madrid sabe la importancia de hacerse fuerte en su casa, y no dejará pasar la oportunidad de volver a sumar de a tres frente a su gente. Será un resultado abultado, con posibles marcadores como 2-0 o 3-0. Los de Xabi Alonso mostrarán su jerarquía dentro del campo de juego sin dejarle opción al Mallorca de responder.
Tarjetas amarillas para ambos equipos
A pesar de que no se sufrirá en el partido, la presencia de tarjetas podría marcar un poco las condiciones. Luego de las expulsiones sufridas en el debut el Mallorca buscará mantener los términos, mientras que el Madrid podría ser propenso a ver una tarjeta roja producto de dos amarillas.
Gol de Mbappé
Una siempre fija en el ataque. El francés continuará con su buena racha en el arranque y marcará por duplicado en el encuentro ante el Mallorca. Aprovechará los errores defensivos de la visita para estirar su cuenta personal.
Más de cinco córnes en total
La intensidad en el partido provocará que haya ataques constantes de los Blancos, y una defensa del Mallorca obligada a defender. Ante esto, se prevén - al menos - cinco tiros de esquina por parte de ambos equipos.
Arda Guler será la figura
En un equipo repleto de figuras como lo es el Real Madrid, Arda Guler logra destacar. En este caso se convertirá en el mejor del partido - no por los goles - sino por su creación del juego. Será una pieza clave en el mediocampo que desestabilizará al rival.
