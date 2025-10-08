Los clubes que tienen en la mira de Alejandro Zendejas de cara al mercado invernal

América ha ido de más a menos a lo largo del semestre. Siendo el caso, de la misma forma varios jugadores de su plantilla han elevado el nivel de forma importante. Uno de ellos es Alejandro Zendejas, quien para muchos es ahora mismo el mejor jugador del cuadro de la capital del país.

Zendejas se ha convertido en un tipo diferencial para los dirigidos por André Jardine. En los momentos en los que el club no encuentra el camino, la pelota tiene pasar por los pies del '17'. Esta explosión deportiva de nueva cuenta le abre mercado fuera de la Liga MX, siendo la MLS el destino donde más desean al zurdo.

Ekrem Konur afirma que en el mercado de invierno llegarán a las oficinas del nido de Coapa ofertas por el traspaso de Zendejas. Las mismas provenientes del mercado de la MLS. Serían dos los clubes de dicha los que tienen en la mira al seleccionado por Estados Unidos, primero el vigente campeón LAFC y segundo, el Atlanta United.

Ambos equipos suelen tener muy en la mira el mercado de la Liga MX. Hoy, las dos instituciones tienen en claro que Zendejas es uno de los mejores de todo el fútbol mexicano. Además, se trata de un jugador que ya es un fijo en la selección de Estados Unidos, por lo que, la inversión sería de riesgo menor.

En todo caso el movimiento no será sencillo. Tiempo atrás Orlando City buscó la forma de fichar a Alejandro y no estuvieron ni cerca de llegar al precio que valora el América.

Se entiende que el cuadro de la capital de México sólo daría salida al jugador si él mismo pide negociar su salida del club. En todo caso, la cifra de traspaso pasarían sin menor complicación los 10 millones de dólares.

