Los cruces confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

Tras una exigente fase de grupos, el domingo comenzaron a jugarse los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, una instancia inédita en esta clase de competencias y que se agregó a partir de la incorporación del nuevo formato de 48 equipos.

Canadá fue la primera selección en asegurar su clasificación y abrir una llave que reúne a varias de las grandes candidatas junto con algunas de las sorpresas de la competencia.

🌎🇨🇦 OFFICIAL: Canada qualify to World Cup 2026 Round of 16 for the FIRST TIME EVER! pic.twitter.com/01uBgR3vzw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Brasil, que venció a Japón con un gol in extremis de Martinelli, y Paraguay, que dio la gran sorpresa del torneo al derrotar a Alemania por penales, ya avanzaron a la siguiente instancia pero aún esperan por conocer a su rival.

Y en el último partido del lunes, un verdadero partidazo vale decir, Marruecos derrotó a los Países Bajos, en otro encuentro que se decidió desde los 12 pasos.

Los cruces confirmados de octavos de final en el Mundial 2026

1. Canadá vs. Países Bajos o Marruecos: 4 de julio

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH73-RSA-CAN | ETIENNE LAURENT/GettyImages

Una de las tres anfitrionas abrirá los octavos de final el sábado 4 de julio en el Houston Stadium. El conjunto de Jesse Marsch ha superado las expectativas tras finalizar en la segunda posición del Grupo B, por detrás de Suiza, y luego derrotar a Sudáfrica en los 16avos de final.



Enfrente estará Marruecos, la mejor selección de África (última campeona de la Copa de África) que viene de ser 3era en la Copa del Mundo de Catar.



Los marroquíes parten como favoritos para este duelo aunque en esta instancia cualquier cosa podría pasar.

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026?

Se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con ocho encuentros a partido único que definirán a los clasificados a los cuartos de final.

Colombia v Portugal | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

¿Cómo se clasifica y de qué manera se define cada serie?

Los 16 equipos que superaron la fase previa quedaron emparejados de acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026. A partir de esta instancia, todos los encuentros se disputan a eliminación directa; en caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de ser necesario, el pase a la siguiente ronda se decidirá mediante una tanda de penales.

¿Cómo y cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con cuatro encuentros que definirán a las selecciones clasificadas a las semifinales. En esta instancia, los equipos continuarán compitiendo bajo el formato de eliminación directa.