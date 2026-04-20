Los cuatro clubes que son propiedad de Leo Messi

Leo Messi es sin lugar a dudas una de las personalidades más grandes de la historia del fútbol, y su imperio se ha construido más allá del verde césped: el rosarino ha hecho grandes negocios y hoy es propietario, de diferentes formas, de distintos clubes alrededor del mundo.

El título de campeón del mundo en Qatar 2022 lo terminó de alzar como el mejor de la historia, y sus cuatro UEFA Champions League, entre otros trofeos, dan fe de que su paso por el fútbol profesional marcó un antes y un después. Quedará en él decir o demostrar cuales serán sus próximos objetivos, quizás como dueño activo de un club.

A continuación, los cuatro clubes de los que Leo Messi es propietario.

1. Inter Miami - Estados Unidos

Inter Miami CF v Austin FC | Leonardo Fernandez/GettyImages

Su actual casa es el Inter Miami, y para tentarlo con llegar al sur de la Florida en 2023 le ofrecieron una parte de la propiedad de la institución. Hoy es el máximo ídolo del club, lo llevó a ser campeón de la MLS por primera vez en su historia y una tribuna del flamante NU Stadium lleva su nombre.



Todavía no es formalmente propietario de un porcentaje del club, ya que esa cláusula de su contrato se activará una vez que anuncie su retiro como futbolista profesional. La opción se habría actualizado en la renovación del 10, pero se desconocen mayores detalles.

2. Leones de Rosario - Argentina

En Argentina, los modelos de gestión privados están arribando al país de manera gradual, en medio de una puja política entre el gobierno nacional, que defiende las sociedades anónimas deportivas, y la Asociación del Fútbol Argentino, que no apoya este tipo de negocio.



Leones de Rosario fue fundado en 2015 por la familia de Messi y es presidido por Matías, uno de sus hermanos. En 2026 fue promovido a la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino.

3. Deportivo LSM - Uruguay

FBL-URUGUAY-DIVISIONAL D-LSM-RINCON | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

Es uno de los proyectos más nuevos de Leo Messi, esta vez en colaboración con Luis Suárez. El Deportivo tiene las siglas del Pistolero en su nombre y la M del apellido del astro argentino, que es junto con el centrodelantero uno de los dueños de la institución.



El club con sede en Uruguay compite en la la primera división amateur, equivalente a la tercera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol.



4. UE Cornellà - España

El anuncio de que Leo Messi se convirtió en el nuevo propietario del UE Cornellá de la tercera división de España llegó totalmente por sorpresa en las últimas horas, y las cuentas del club en redes sociales rápidamente empezaron a crecer en materia de seguidores.



"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", confirmó el comunicado oficial del club.

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