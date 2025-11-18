Los cuatro jugadores clave para que el Manchester United ahorre 50 millones

De acuerdo con los reportes, la estrategia del Manchester United para fichar a un nuevo centrocampista se centrará en ahorrar grandes sumas de dinero mediante la venta de jugadores y la renovación estratégica de contratos, lo que significa que Ruben Amorim podría tener que esperar hasta el verano de 2026 para reforzar su mediocampo.

Los Red Devils han empezado a mostrar signos de mejoría bajo la dirección de Amorim en los últimos partidos, encadenando una racha de cinco partidos invictos en la Premier League, incluyendo tres victorias consecutivas.

La actuación del United en la victoria a domicilio contra el Liverpool fue especialmente alentadora, infundiendo un optimismo en Old Trafford que había estado ausente durante casi toda la etapa de Amorim.

En el reciente mercado de fichajes de verano, el United reforzó las opciones de ataque de Amorim: Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško llegaron por cifras superiores a los 79 millones de dólares. Además, Senne Lammens se incorporó a última hora para sustituir al irregular André Onana en la portería. Sin embargo, se sigue hablando de las opciones para el centro del campo del United, a pesar del aparente resurgir de Casemiro.

De hecho, la reaparición del brasileño como jugador funcional ha sido una de las sorpresas de la temporada 2025/26 del United. Desencantado con su vida en Manchester y con casi la certeza de fichar por la Liga Profesional Saudí, Casemiro ha vuelto a jugar a un nivel más que competente, destacando en un centro del campo de dos hombres en el que Bruno Fernandes ha retrasado su posición para dar cabida a los nuevos fichajes del United.

Lista de objetivos del Manchester United para el centro del campo

En el pasado, la lista de objetivos de fichajes del Manchester United se mantenía en secreto, y sólo se filtraban algunos nombres a los rumores en el momento oportuno. Ahora, es de dominio público quiénes son los jugadores que interesan al equipo.

Carlos Baleba del Brighton & Hove Albion, Adam Wharton del Crystal Palace y Angelo Stiller del VfB Stuttgart son tres de los nombres que figuran en la agenda, como reiteró ESPN. También se ha hablado del posible regreso de Conor Gallagher a la Premier League, ya que no logra consolidarse como titular en el mediocampo del Atlético de Madrid. Elliot Anderson del Nottingham Forest, una de las revelaciones de los últimos 12 meses, también ha sido vinculado con el club.

El problema para el United es que cada uno de estos fichajes tendrá un precio elevado, potencialmente superior a los 100 millones en el caso de Baleba y cercano a esa cifra en el caso de Wharton, quien se mostró seguro con Inglaterra el domingo en su victoria por 2-0 sobre Albania en la clasificación para el Mundial.

Ese no es el tipo de dinero que el United está dispuesto a gastar a mitad de temporada, ni ninguno de los clubes actuales de los jugadores tiene interés en cerrar un acuerdo en enero. Si se produce, será cuando el mercado de verano esté abierto y haya más tiempo para buscar y fichar a los reemplazos adecuados.

Según un informe de ESPN, el United se centrará en cómo ahorrar para el gasto inevitable que se avecina, priorizando la venta de jugadores con salarios elevados y la reducción de contrato de otros que, aunque bien pagados, ya tienen cierta edad; Casemiro y Harry Maguire son dos ejemplos.

¿Cómo el Manchester United podría ahorrar grandes cantidades de dinero?

Se rumorea que Casemiro, de 34 años de edad, gana alrededor de 350.000 libras esterlinas semanales en el United, mientras que Maguire, de 32, percibe cerca de 200.000 libras esterlinas semanales. Ambos terminan contrato este verano y podrían marcharse gratis, pero siguen formando parte de los planes de Amorim y contribuyen positivamente al equipo. Esto significa que podrían ofrecerles nuevos contratos, aunque con condiciones significativamente reducidas y probablemente con incentivos en lugar de un salario base elevado.

Jadon Sancho y Marcus Rashford, cedidos al Aston Villa y al Barcelona respectivamente, ganan la extraordinaria cifra de 675.000 libras esterlinas semanales entre ambos, si bien esta cantidad se ve incrementada por los clubes en los que juegan. No sorprende que el United quiera rescindir sus contratos definitivamente, sabiendo que ahorrará muchísimo dinero.

Deshacerse de los salarios de Sancho y Rashford, además de reducir los de Casemiro y Maguire, podría ahorrarle al United más de un millón de libras esterlinas por semana. A lo largo de un año, esto significa que el United podría ahorrar más de 50 millones solo en los salarios de cuatro jugadores, una cantidad que contribuiría en gran medida a convencer a Stiller de dejar el Stuttgart y a reducir considerablemente el precio de Baleba o Wharton.

Una vez que esos jugadores se hayan desvinculado del club, el modelo financiero del United estará mucho mejor equilibrado, situando a sus jugadores estrella en la cima de la masa salarial y ofreciendo oportunidades de desarrollo a aquellos que se conviertan en figuras destacadas.

ANÁLISIS: ¿Pueden el Manchester United y Amorim esperar hasta enero?

Gran parte de la mejoría del United se atribuye al hecho de que están jugando muchos menos partidos que en años anteriores. Sin Champions League, Europa League ni Conference League en su calendario, además de la temprana eliminación de la Carabao Cup a manos del Grimsby Town, de la League Two, Amorim y sus jugadores disponen de más tiempo para descansar y trabajar en la táctica.

Esto significa que Casemiro, ya veterano, sufre menos desgaste físico, y el centrocampista Fernandes puede mantenerse fresco y seguir acumulando kilómetros. Kobbie Mainoo también está impaciente por jugar más minutos, y es poco probable que le permitan marcharse en enero, incluso si lo desea; el West Ham United es uno de los clubes que, según se cree, le ha prometido "minutos garantizados" si se une al equipo.

Además, Manuel Ugarte está disponible para entrar en el once inicial si es necesario, y Lisandro Martínez es otra opción menos habitual, ya que está cerca de recuperarse por completo. No es lo ideal que Amorim espere, pero el United no parece estar bajo una presión excesiva para actuar.

