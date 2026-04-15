Los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League - rankeados

La UEFA Champions League está llegando a su fin y los cuatro semifinalistas ya están confirmados, con una sorpresa grande y tres lógicas que se cumplieron. Los partidos de ida serán en los últimos días de abril, mientras que en la primera semana de mayo se jugarán las vueltas.

A continuación, los cuatro semifinalistas rankeados.

4. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Colchonero viene de eliminar al FC Barcelona en una serie extraordinaria, jugada como debe jugarse, pero aún así parece ser en los papeles el más débil de esta lista. Tienen con qué, pero no la tendrán nada fácil ante el Arsenal de Mikel Arteta.

3. París Saint-Germain

Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

El actual campeón de la UCL llega a esta instancia más sólido de lo que se esperaba, aunque a lo largo de la temporada ha tenido tramos de dudas. La serie con el Bayern Múnich será una final anticipada para ellos, y deberán demostrar de qué están hechos para levantar su segunda Orejona.

2. Arsenal

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Price/GettyImages

Fueron el mejor equipo de la fase de liguilla, están invictos y son los líderes de la Premier League, pero están en un momento de la temporada en el que la responsabilidad empieza a pesarles y los fantasmas de fracasos pasados rondan por sus cabezas. Tienen material de sobra, pero necesitan concretar sus chances. En la serie contra el Sporting de Lisboa no brillaron en lo más mínimo.

1. Bayern Múnich

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Tuvieron una serie de lujo contra el Real Madrid en cuartos de final y llegan a esta semi como el máximo candidato: ganaron 2-1 en el Bernabéu y se impusieron 4-3 en el Allianz Arena en un verdadero partidazo. Tienen un estilo de juego aplastante y figuras que están en un momento extraordinario como Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane, además de ir recuperando paulatinamente a un crack como Jamal Musiala.