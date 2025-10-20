Los destinos potenciales para Marc Guéhi en 2026 – rankeados

Mientras jugadores como Alexander Isak y Yoane Wissa hicieron todo lo posible para conseguir sus ansiados fichajes este verano, Marc Guéhi optó por un enfoque alternativo.

El capitán del Crystal Palace despertó un gran interés por parte del Liverpool, y los Reds parecían estar listos para finalmente hacerse con sus servicios en las últimas horas del mercado de fichajes.

Sin embargo, la incapacidad de los Eagles para encontrar un sustituto obligó a Oliver Glasner a intervenir y cancelar el acuerdo. Por lo tanto, Guéhi permanece en la plantilla del Palace para la temporada 2025-26 de la Premier League, y algunos sugieren que su comportamiento ejemplar durante la saga podría haberle costado su gran fichaje.

Pero el inglés pronto se marchará. Glasner ha confirmado que Guéhi no renovará su contrato en Selhurst Park, lo que significa que su salida es inevitable en 2026. La única duda es si el Palace cobrará por su venta en invierno, en lugar de dejarlo marchar gratis al final de la temporada.

Fue solamente Liverpool quien se interesó por él en verano, pero podrían surgir más pretendientes para el excelente central el próximo año. Así es como Sports Illustrated clasifica los posibles destinos de Guéhi según la probabilidad de que se concrete el traspaso.

6- Tottenham

Los Spurs han sido vinculados levemente con el capitan del Crystal Palace antes | MB Media/GettyImages

De acuerdo con los reportes en los medios de comunicación, el Tottenham buscaba un defensa zurdo al final del mercado de fichajes de verano, pero hubo poco movimiento en ese aspecto después de que el Arsenal les ganara en la defensa de Piero Hincapié.

Aunque es diestro, Guéhi suele jugar como central izquierdo en una defensa de tres o cuatro. Además, los Spurs ya han mostrado interés en el capitán del Palace sin hacer un movimiento serio.

Disponen de dinero, pero la situación de Guéhi significa que la cifra será irrelevante. Un traspaso a los Spurs parece improbable, ya que el inglés estaría condenado a un papel secundario detrás de Micky van de Ven.

Además, la élite europea podría estar en la puja el próximo año, y Guéhi probablemente se apueste a dar un salto mayor.

Índice de probabilidad: 4/10

5 - Chelsea

El defensa brilló en el Chelsea | Alex Pantling/GettyImages

El capitán del Palace brilló en el Chelsea y debutó con el primer equipo, pero el club lo desvinculó escandalosamente por la escasa suma de 18 millones de libras (24,2 millones de dólares) en 2021.

Para ser justos, la plantilla de Thomas Tuchel estaba repleta de jugadores en el centro de su defensa, pero no se puede pasar por alto la negligencia del Chelsea en aquel momento. Sin embargo, podrían compensarlo trayendo de vuelta a Guéhi a su equipo en 2026. El conjunto de Enzo Maresca se encuentra entre los que le prestan atención.

A Maresca no le faltan centrales, y Levi Colwill estará recuperado para el final de la temporada, pero Guéhi representa una notable mejora respecto a jugadores como Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Benoît Badiashile.

La sensación de asuntos pendientes puede intrigar a Guéhi, pero, de nuevo, podrían surgir oportunidades más novedosas y emocionantes para el defensa.

Índice de probabilidad: 6/10

4 - Barcelona

¿Podría ser Guéhi el próximo inglés en representar al Blaugrana? | Matt McNulty/GettyImages

Hacía casi cuatro décadas que ningún inglés alineaba con el Barcelona hasta que Marcus Rashford llegó cedido por el Manchester United, campeón de La Liga. Ahora, se habla de que el Barça podría incorporar a Guéhi, compatriota de Rashford, a la plantilla de Hansi Flick.

El club no tuvo mucho tiempo para sustituir a Iñigo Martínez a finales del mercado de verano, lo que ha dejado a Flick sin central para la temporada 2025-26. Sin duda, es una posición que intentarán reforzar el próximo año, y las limitaciones económicas de los catalanes hacen de Guéhi una posibilidad interesante.

La puerta está abierta para que el inglés se convierta en el compañero de Pau Cubarsí a largo plazo, ya que Ronald Araújo, a pesar de sus heroicas actuaciones de último minuto contra el Girona, dista mucho de ser el perfil ideal para Flick. Eric García ha sido la opción predilecta al principio de la temporada.

Esto tiene sentido, pero no ha habido mucho ruido sobre un posible fichaje blaugrana.

Índice de probabilidad: 7/10

3 - Bayern Munich

El Bayern se perfila como un pretendiente clave en la carrera por Guéhi. | Sebastian Frej/GettyImages

El Bayern de Múnich es actualmente el equipo más potente de Europa, y un traspaso a este conjunto le daría a Guéhi una gran oportunidad de competir por los honores más lucrativos.

Harry Kane ha hablado maravillas de la vida en Múnich, y el excompañero de Guéhi en el Palace, Michael Olise, también está arrasando en Alemania.

Estas conexiones sin duda tentarán al defensa, y se cree que hay un interés genuino por parte de los bávaros. Las opciones de Vincent Kompany en el centro no son muy sólidas en teoría, siendo el infravalorado Dayot Upamecano y el agente libre Jonathan Tah la dupla preferida del cuerpo técnico para el inicio de la temporada.

Por lo tanto, Guéhi tendría que esforzarse para ganarse la confianza de Kompany y usurpar lo que ha sido un tándem defensivo efectivo hasta la fecha, pero el inglés ha demostrado con su club y su selección en los últimos años que tiene lo necesario para dar un salto como el de Olise.

Índice de probabilidad: 7/10

2 - Real Madrid

El Real Madrid reforzará su defensa el próximo verano | Soccrates Images/GettyImages

El mercado de agentes libres ha sido increíblemente rentable para el Real Madrid en los últimos años y el atractivo de representar al gran club español ha tentado a muchos a dejar sus casas consolidadas para fichar por Los Blancos.

Ahora se dice que Florentino Pérez está tramando algo nuevo... La defensa de Xabi Alonso, en resumen, está envejecida. Rejuvenecer la defensa debe ser una prioridad para el Madrid el próximo año, y se rumorea que Guéhi, de 25 años de edad, está entre los nombres que están considerando para reforzar las opciones de Alonso en la defensa central.

Antonio Rüdiger y David Alaba están en el declive de sus estelares carreras, mientras que Raúl Asencio ha caído en desgracia tras tener dificultades en el Mundial de Clubes. Dean Huijsen fue una excelente incorporación este verano y Éder Militão ha resurgido, pero habrá una necesidad evidente de reemplazar y mejorar el equipo el próximo año. Podría decidirse por Guéhi o Ibrahima Konaté.

Índice de probabilidad: 8/10

1 - Liverpool

Guéhi estuvo a punto de fichar por el Liverpool este verano | Sebastian Frej/GettyImages

Después de todo lo acontecido en el verano, el Liverpool luce como el destino obvio. Puede que Guéhi no haya mostrado públicamente su descontento por su fallido traspaso a Anfield este verano, pero hubo informes sobre el "enfado" del defensa en privado.

Los problemas del Liverpool antes del parón internacional de octubre no se habrían aliviado con la presencia de Guéhi, pero el campeón tiene poca defensa, y el estado de forma de Konaté ha cobrado protagonismo. El central que ficharon en verano, Giovanni Leoni, ha sufrido una grave lesión de rodilla.

Los Reds aún podrían fichar al internacional inglés en enero, mientras que el Barça, el Bayern de Múnich y el Real Madrid probablemente esperen hasta el próximo verano y, con suerte, lo fichen gratis.

La proactividad proyectada del Liverpool y el hecho de que estuvieran tan cerca de ficharlo el 1 de septiembre llevan a pensar ue los Reds son el destino más probable de Guéhi en 2026.

Índice de probabilidad: 9/10