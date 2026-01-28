Los detalles de la negociación entre América y Lichnovsky

La relación entre Club América e Igor Lichnovsky atraviesa su momento más tenso. La directiva azulcrema ha iniciado negociaciones para rescindir el contrato del defensor, una decisión que confirma que el proyecto deportivo tomó distancia definitiva del futbolista para el corto y mediano plazo.

Lichnovsky fue borrado de los registros para la Liga MX y también quedó fuera de la plantilla considerada para competir en la Concacaf. La determinación deportiva es total y no admite matices: el cuerpo técnico no lo contempla, situación que obligó al club a buscar una salida administrativa que evite prolongar un conflicto interno.

Desde Coapa, la postura inicial fue clara. América puso sobre la mesa una compensación equivalente a un año de contrato, entendiendo que se trata de una rescisión por mutuo acuerdo y no de una terminación unilateral. La intención era cerrar el capítulo con un impacto financiero controlado.

Sin embargo, el escenario se complicó rápidamente. El agente del futbolista y el propio Lichnovsky rechazaron esa primera propuesta y se plantaron en una exigencia firme: cobrar la totalidad de los dos años restantes de contrato, argumentando que el jugador fue separado sin una causa deportiva justificable.

Esta diferencia de posturas elevó de inmediato el costo potencial de la operación. De acuerdo con las cifras que se manejan en la negociación, la rescisión podría ascender hasta los 2.5 millones de dólares, una cantidad significativa incluso para una institución con el músculo financiero del América.

Más allá del dinero, el caso deja en evidencia un problema de planificación. Lichnovsky pasó de ser una pieza útil a quedar completamente marginado, sin espacio en ninguna de las competencias oficiales. Esa transición abrupta es la que hoy sostiene la postura legal del jugador y su entorno.

Para América, el tiempo juega un papel clave. Mantener a un futbolista fuera de toda competencia, con contrato vigente y sin resolución clara, genera desgaste interno y limita movimientos futuros, especialmente en un plantel que necesita liberar plazas y masa salarial para reforzarse.

El desenlace aún no está cerrado, pero todo apunta a que la directiva deberá ceder más de lo previsto si quiere destrabar la situación. La negociación con Lichnovsky se perfila como una salida inevitable, costosa y simbólica de una etapa que el club busca dejar atrás cuanto antes.