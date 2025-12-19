Los detalles de la salida de Endrick del Real Madrid al Lyon

Tras disputar solo 99 minutos con Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en este semestre, Endrick deja la Casablanca para pasar a préstamo al Lyon de Francia, hasta final de la temporada.

El acuerdo de préstamo entre ambos clubes incluye una cláusula de rendimiento que estipula un mínimo de 25 partidos disputados por el jugador en el conjunto francés. Esta medida busca garantizar el protagonismo de Endrick en Lyon, permitiéndole tener la regularidad que no pudo alcanzar bajo las órdenes del cuerpo técnico madridista en los últimos meses y desde ya, apostar a un regreso al club español.

Entienden que es un futbolista diferencial, de los que hay pocos en el mundo, por su potencia y olfato goleador. Pero ante la alta competencia interna (Mbappe, Rodrygo y Gonzalo García), sumado a los pocos minutos dados por el entrenador, el club entendió que lo mejor era salir cedido para no cortar el crecimiento ni el potencial.

Cf Talavera V Real Madrid - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

El Madrid, incluso, confía tanto en él que ha impuesto una cláusula obligatoria en la operación: Endrick deberá jugar obligatoriamente al menos 25 partidos, salvo que las lesiones lo impidan. En el caso de incumplimiento de la misma, el Lyon abonará una indemnización millonaria.

Incluso tras su partido ante el Talavera por Copa del Rey, titularidad mediante, Xabi Alonso lo elogió: "Ha estado muy activo y muy vivo, con mucho cambio de ritmo y aceleración en espacios reducidos. No se le ha notado la inactividad". Desde el Real Madrid confían en que jugar en el Lyon le permitirá tener una explosión antes de regresar el próximo verano.

Vale recordar que por la sanción de dos partidos que debe cumplir tras su expulsión por protestar ante el Celta de Vigo, el delantero de 19 años se perderá el último compromiso liguero del año ante el Sevilla, cerrando así su capítulo madrileño de 2025, ya que el Real tendrá actividad recién el 4 de enero ante el Betis por la jornada 18, previo a viajar a Arabia Saudí para disputar la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP