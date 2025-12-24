Los detalles del contrato del Real Madrid con Endrick tras su salida al Lyon

El Real Madrid confía en Endrick. Su cesión al Lyon es para no cortar su crecimiento, que entienden en Valdebebas es notorio y puede ser un futbolista diferencial.

El club blanco cerró la operación en 35 millones de euros más otros 25 en variables por objetivos desde el Palmeiras, desembolsando así una cifra cercana a los 70 millones de euros. Pero luego de sumar menos de 300 minutos en la temporada con Xabi Alonso, el club no puede permitir que el jugador se siga estancando.

El contrato con el Real Madrid es hasta 2030. Con un límite de 12,5 millones, por cada gol, asistencia o penalti forzado por el jugador nacido en Brasil, el club blanco paga 35.000 euros. Cada partido como titular, en el que al menos juegue 45 minutos, le cuesta 75.000 euros.

Hay otras variables por objetivos colectivos. Por quedar campeón de Liga debe abonar el Madrid a Palmeiras medio millón si Endrick es titular en ocho partidos y un millón si juega de inicio en 18. Y si gana la Champions, un millón si Endrick juega cuatro partidos en esa edición o dos millones si juega ocho. También debe pagar 500.000 euros si llega a semifinales de la máxima competición y juega tres partidos como titular o un millón si ha jugado siete, según destaca O' Globo.

Además, vale recordar que el Real Madrid y Endrick acordaron compartir los derechos de imagen del jugador al 50%. Así, el club recibirá la mitad del dinero de todos los contratos que Endrick firme a partir de ser formalmente jugador del Real Madrid.

La importancia de su llegada al Lyon

"La llegada de Endrick al Lyon es importante. Fue portada de L'Equipe, no es normal que un jugador del Real Madrid llegue a este club. Solo Lyon le garantizaba titularidad, además uno de sus ídolos es Benzema y jugó aquí en el Lyon. Recién debutará en los primeros días de enero ya que hasta el 2 de ese mes no se pueden inscribir jugadores en los clubes de la Ligue 1", reveló el periodista Andres Onrubia en El Larguero.

"Además, recordemos que estuvo descendido a segunda división el equipo por cuestiones financieras que luego resolvió, por lo que no cuenta con un 'killer' como puede ser Endrick, que deberá tener un gran rendimiento para convencer a Ancelotti e ir al Mundial 2026", detalló.

