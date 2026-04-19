Los diez candidatos a ganar el Mundial 2026 según Opta

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las especulaciones están a la orden del día, con la inteligencia artificial tomando más preponderancia que nunca a la hora de arrojar sus pronósticos. La competencia arrancará el próximo 11 de junio y consagrará a su nuevo ganador el 19 de julio en el MetLife Stadium.

A continuación, los 10 máximos candidatos según la IA de Opta.

10. Bélgica

Kazakhstan v Belgium - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Denis Tyrin - UEFA/GettyImages

La selección belga es la última de este ranking con un porcentaje de chances realmente bajo, pero igualmente logra posiconarse entre las 10 mejores de una Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones por primera vez en su historia.



Porcentaje de chances: 2.34%

9. Noruega

Norway v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Joern Pollex - UEFA/GettyImages

Volverán a la Copa del Mundo con Erling Haaland como bandera y con figuras como Odegaard, Sorloth y Ryerson. Integrarán el durísimo grupo I con Francia, Senegal e Irak.



Porcentaje de chances: 3.36%

8. Países Bajos

FBL-FRIENDLY-NED-NOR | JOHN THYS/GettyImages

La Naranja Mecánica intentará levantar la Copa del Mundo por primera vez en su historia, con una buena generación de futbolistas que llegan en una edad justa para esta cita como Virgil Van Dijk, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch, entre otros.



Porcentaje de chances: 3.84%

7. Alemania

Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Lars Baron - UEFA/GettyImages

Ganaron cuatro Mundiales y van por más, aunque no tienen una gran cantidad de chances según la IA de Opta. Integrarán el grupo E junto a Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.



Porcentaje de chances: 5.66%

6. Brasil

FBL-WC-2022-MATCH54-BRA-KOR | MANAN VATSYAYANA/GettyImages

La Canarinha es el máximo ganador de la historia de los Mundiales y buscarán ampliar su palmarés de la mano de Carlo Ancelotti, con Vinicius Jr. y Raphinha como figuras, a la espera de saber si Neymar integrará o no la lista final de convocados.



Porcentaje de chances: 6.48%

5. Portugal

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Gualter Fatia/GettyImages

En el último baile de Cristiano Ronaldo, los lusos intentarán alcanzar una gloria máxima que se les negó varias veces. Llegan como campeones de la UEFA Nations League y son más candidatos de lo que parece.



Porcentaje de chances: 6.84%

4. Argentina

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | DeFodi Images/GettyImages

Los actuales campeones no atraviesan su mejor momento y aguardan por la evolución de algunos futbolistas importantes averiados, además de la confirmación final de que Leo Messi dirá presente en la máxima cita. No se los puede dar por muertos, pero tampoco son los máximos favoritos.



Porcentaje de chances: 10.02%

3. Inglaterra

England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Sorprendentemente, los vigentes subcampeones de la Eurocopa tienen más chances que Argentina, según la IA de Opta, de levantar la Copa del Mundo. En caso de lograrlo, sería la segunda vez en la historia y su primer título mayor desde 1966.



Porcentaje de chances: 11.01%

2. Francia

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

Los vigentes subcampeones del mundo tienen una plantilla extraordinaria, y si bien no pudieron coronar en las últimas competencias son realmente temibles. Intentarán despedir a Didier Deschamps con todos los honores, y sumar la tercera estrella parece ser la mejor forma de hacerlo.



Porcentaje de chances: 12.78%

1. España

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

La Furia Roja es la máxima candidata a hacerse de la Copa del Mundo, con un plantel exquisito en todas las líneas y una idea de juego aceitada. Son los actuales campeones europeos y vienen de llegar a la final de la última UEFA Nations League.



Porcentaje de chances: 16.08%

País Porcentaje de chances 1. España 16.08% 2. Francia 12.78% 3. Inglaterra 11.01% 4. Argentina 10.02% 5. Portugal 6.84% 6. Brasil 6.48% 7. Alemania 5.66% 8. Países Bajos 3.84% 9. Noruega 3.36% 10. Bélgica 2.34%