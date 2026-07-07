El Mundial 2026 va camino a romper muchos récords, y las figuras que juegan en él también buscarán mejorar sus marcas. El caso de Leo Messi es uno de los más emblemáticos, ya que igualó a Miroslav Klose en la cima de la tabla de goleadores, y ahora superó a Diego Armando Maradona en el ranking de asistidores.

A continuación, los diez máximos asistidores de la historia de los Mundiales.

10. Ivan Perisic

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

El talentoso croata sabe estar en todas partes en el campo, y los pases gol son una firma registrada para él. Fue medallista de plata en la edición del 2018 y de bronce en 2022. Sigue vigente en su selección, soñando con llevar a Croacia a lo más alto del planeta en materia futbolística.



Asistencias: 6

9. Pelé

World Cup 1970 | Mirrorpix/GettyImages

Edson Arantes Do Nascimento es sinónimo de Mundiales: tricampeón en 1958, 1962 y 1970 con Brasil, O Rei se alzó como uno de los mejores jugadores de la historia. Superado o no, no se sabe, pero si está claro que su página está escrita para siempre.



Asistencias: 6

8. Bastian Schwensteiger

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Clive Rose/GettyImages

Histórico de la selección de Alemania y el Bayern Múnich, campeón del Mundo en 2014 y futbolista imprescindible para comprender la esencia de Die Mannschaft. Más asistidor que goleador, pero una máquina a la hora de ver los partidos.



Asistencias: 6

7. David Beckham

David Beckham celebrates | Koji Aoki/ AFLO/GettyImages

Si bien no ha ganado mundiales, nadie le quita que haya sido importantísimo para Inglaterra en varias ediciones. Crack, con una pegada impresionante y una capacidad increíble de dejar mano a mano a los delanteros con pases que parecían salidos del quirófano más prestigioso del mundo.



Asistencias: 6

6. Francesco Totti

Round of 16 Italy v Australia - World Cup 2006 | Andreas Rentz/GettyImages

El 10 de la última Nazionale que ganó una Copa del Mundo era un gran playmaker, marcando goles y asistiendo cuando la jugada lo pedía. Fue uno de los delanteros más letales de su época.



Asistencias: 6

5. Thomas Hässler

UEFA Euro 1996 - Final - Czech Republic Vs Germany | Mark Sandten/GettyImages

El alemán fue el 10 de su selección durante la década del 90 y se alzó como campeón en Italia 1990, cuando su equipo venció a Argentina en la final para bordarle la tercera estrella a su escudo.



Asistencias: 6

4. Grzegorz Lato

FIFA World Cup 1982 | Mark Leech/Offside/GettyImages

El polaco supo ser la máxima estrella de su selección durante la década del 70' y 80', con rendimientos increíbles que lo alzaron como una figura rutilante de la época. Su equipo no ha logrado grandes cosas, pero él quedó en la historia.



Asistencias: 7

3. Pierre Littbarski

ITA: World Cup 1990 - Czechoslovakia v Germany | Bongarts/GettyImages

Fue uno de los alemanes más destacados en materia de goles y es el máximo asistidor de su selección en Mundiales con 7 pases gol en las ediciones que jugó, alcanzando el punto máximo en 1990 cuando fue campeón del Mundo.



Asistencias: 7

2. Diego Maradona

Maradona, 1994 FIFA World Cup | Michael Kunkel/GettyImages

El primer no terrenal de la lista es Diego Maradona, que deleitó al mundo con goles increíbles, pero también con pases clínicos que fueron cruciales para que Argentina gane el Mundial 1986 celebrado en México.



Asistencias: 8

1. Leo Messi

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El mejor de la historia alcanzó a Miroslav Klose en la tabla de goleadores y superó a Maradona en el Mundial 2026, luego de consagrarse con Argentina en Qatar 2022. No sorprende para nada que ocupe este lugar y seguramente sea muy difícil de superar en las próximas ediciones de la Copa del Mundo.



Asistencias: 9

Jugador País Asistencias Leo Messi Argentina 9 Diego Armando Maradona Argentina 8 Pierre Littbarski Alemania 7 Grzegorz Lato Polonia 7 Thomas Hässler Argentina 6 Francesco Totti Italia 6 David Beckham Inglaterra 6 Bastian Schwensteiger Alemania 6 Pelé Brasil 6 Ivan Perisic Croacia 6