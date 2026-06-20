Los diez máximos goleadores de penal de la historia de los Mundiales

El Mundial 2026 tuvo pocos penales hasta el momento, y Harry Kane convirtió el que tuvo en favor de Inglaterra en el debut contra Croacia por el grupo L. El goleador del Bayern Múnich es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, y seguramente aproveche la Copa del Mundo para seguir ampliando las justificaciones de por qué debe quedárselo.

A lo largo de la historia, varios futbolistas han sabido ser efectivos desde el punto del penal, en una situación que puede poner nervioso a más de uno, principalmente en momentos definitorios.

A continuación, repasamos los diez jugadores que más goles de penal metieron en la historia de la Copa del Mundo, incluyendo a dos campeones del mundo.

10. Cristiano Ronaldo

Portugal v Spain: Group B - 2018 FIFA World Cup Russia | Michael Steele/GettyImages

De momento jugó 23 partidos de Copa del Mundo, incluyendo uno en 2026, donde alcanzó la aplastante cifra de seis Mundiales jugados. En el acumulado tiene ocho goles, y tres de ellos fueron de penal.



De hecho, su primer gol en Mundiales fue desde los 12 pasos: fue el 17 de junio del 2006 ante Irán por la fase de grupos del torneo celebrado en Alemania. En 2018 le marcó a España y en 2022 a Ghana.

9. Hristo Stoichkov

World Cup semi final match Bulgaria v Italy | Beate Mueller/GettyImages

El histórico delantero búlgaro, que pasó gran parte de su carrera en el FC Barcelona, jugó diez partidos en Mundiales y anotó seis goles, la mitad de ellos desde el punto penal.



Todos ellos fueron en el Mundial del 1994, disputado en Estados Unidos, que tuvo a la selección de su país como cuarta tras perder la semifinal contra Italia y el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Suecia.



Dos fueron en la goleada 4-0 ante Grecia en el debut, mientras que el restante fue frente a la Nazionale en semis.

8. Johan Neeskens

Dutch midfielder Johan Neeskens scores t | STAFF/GettyImages

Integrante invaluable de la Naranja Mecánica de la década del 70, Neeskens jugó dos Mundiales y en ambos fue finalista, aunque la gloria le fue esquiva tanto en Alemania 1974 como en Argentina 1978, cayendo ante los locales en las dos ocasiones.



De sus cinco goles, tres fueron de penal y todos ellos fueron en 1974: dos contra Bulgaria en la fase de grupos y uno frente a Alemania en la final.

7. Mile Jedinak

Denmark v Australia: Group C - 2018 FIFA World Cup Russia | Michael Steele/GettyImages

El australiano supo jugar siete partidos de Copa del Mundo entre 2010 y 2018, con la totalidad de sus tantos desde el punto del penal. Lo paradójico es que su equipo no ganó ninguno de los siete encuentros que Jedinak, el capitán, disputó.



Contra Países Bajos en 2014 fue derrota 3-2, mientras que en 2018 le marcó a Francia (caída 2-1) y a Dinamarca (empate 1-1).

6. Fernando Hierro

Fernando Hierro of Spain scores the third goal from the penalty spot | Shaun Botterill/GettyImages

El histórico defensor español supo decir presente en tres Mundiales, capitalizando 12 apariciones y cinco tantos. De ellos, tres fueron de penal: uno ante Bulgaria en 1998, otro ante Eslovenia en 2002 y el restante, también en Corea-Japón, ante Paraguay.

5. Antoine Griezmann

TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CRO | MLADEN ANTONOV/GettyImages

El primer campeón del mundo en aparecer en la lista es Antoine Griezmann, que levantó el trofeo más preciado en Rusia 2018 anotando un tanto, justamente de penal, en la final ante Croacia.



En su acumulado tiene 19 partidos y cuatro goles en Copas del Mundo, con tres de esos tantos desde los 12 pasos: además del ya mencionado, le marcó a Argentina y Australia, todos en 2018.

4. Rob Rensenbrink

1978 World Cup Final Between Netherlands And Argentina | Mirrorpix/GettyImages

Otro referente neerlandés de la década de oro del fútbol de su país es Rob Rensenbrink, el encargado alterno de patear desde el punto.



El extremo izquierdo nacido en Ámsterdam jugó 13 partidos mundialistas, con seis goles en su haber. La mitad han sido de penal, con dos ante Irán y el restante contra Escocia, todos en Argentina 1978.

3. Gabriel Batistuta

CUP-FR98-ARG-JAM-BATISTUTA-GOAL | DANIEL GARCIA/GettyImages

El Bati fue uno de los delanteros más temibles de la historia de la selección argentina y supo ser el máximo goleador albiceleste, hasta que llegó un 10 bajito de Rosario a arrebatarle el trono.



En Mundiales jugó 12 partidos y anotó 10 goles, una gran cifra para un centroatacante letal. Cuatro de ellos fueron de penal: uno a Grecia en 1994, uno a Rumania en esa misma edición, otro a Jamaica en Francia 1998 y el restante ante Inglaterra, también en el último Mundial de los 90'.

2. Leo Messi

Argentina v Croatia: Semi-Finals - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

El mejor de la historia llegó a la cima de la tabla de goleadores de la historia de los Mundiales el pasado martes contra Argelia, en lo que fue un partido icónico: marcó tres goles en el primer partido de su sexta Copa del Mundo.



Sobre los 16 goles en 27 partidos que lleva, solamente cuatro han sido desde el punto penal y todos ellos han tenido lugar en Qatar 2022, Mundial que ganó capitaneando a Argentina en cuatro encuentros distintos: Arabia Saudita en fase de grupos, Países Bajos en cuartos de final, Croacia en semis y Francia en la final.

1. Harry Kane

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El inglés arrancó a puro gol su tercer Mundial: entre 2018 y 2026, a la espera de que este último termine, lleva jugados 12 partidos y diez goles anotados, aunque la mitad de ellos fueron desde la pena máxima.



Le marcó dos a Panamá y uno a Colombia en 2018, uno a Francia en 2022 y el restante a Croacia en 2026.

Jugador Selección Goles de penal Harry Kane Inglaterra 5 Leo Messi Argentina 4 Gabriel Batistuta Argentina 4 Rob Rensenbrink Países Bajos 3 Antoine Griezmann Francia 3 Fernando Hierro España 3 Mile Jedinak Australia 3 Johan Neeskens Países Bajos 3 Hristo Stoichkov Bulgaria 3 Cristiano Ronaldo Portugal 3