Los dos clubes de la Liga MX que podría ser vestidos por Nike próximamente

Luego de más de una década juntos, la relación entre el Club América y Nike llegó a su fin. Los de la capital del país decidieron regresar a sus origines y firmar el contrato más grande con una marca deportiva en la historia de la Liga MX con Adidas.

De esta forma, la marca originaria de Oregón en Estados Unidos perdió a su mayor socio en el fútbol mexicano. Adicional, se entiende que la relación con los Pumas de la UNAM está por llegar a su fin, motivo por el cual, la empresa deportiva acelera gestiones para tener un nuevo para de representantes dentro de la Liga MX.

¡ADIÓS, PUMA! 👋@jmanuelfigueroa, reportero de mediotiempo, dio a conocer durante la emisión de este lunes de #ConexiónMT que el Guadalajara tiene negociaciones avanzadas con Nike, marca que ya los vistió en el pasado.https://t.co/8xsKWyYPOt pic.twitter.com/b3S0gi9V5S — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2025

MedioTiempo reporta que le negociación entre Nike y Chivas está muy avanzada. El cuadro del rebaño no renovará con Puma, motivo por el cual, la marca estadounidense ve al rebaño como su siguiente club exclusivo dentro de la Liga MX. Todo indica que la firma se dará en semanas.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sin embargo, no sólo Chivas podría sumarse a Nike en los días siguientes. Los últimos reportes afirman que la marca tiene la mira puesta en Cruz Azul, cuya relación con Pirma está por llegar a su fin.

Nike tiene claro que hoy mismo los de la capital del país son y con diferencia el tercer equipo más consumido de México, cifras que van en constante crecimiento. La marca considera que acordar con Cruz Azul podría ser mucho más lucrativo que extender relaciones con los Pumas de la UNAM. De momento, no hay acuerdo.

