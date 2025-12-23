Los dos defensores mundialistas que son ofrecidos al FC Barcelona
El FC Barcelona avanza con el mercado de fichajes de invierno y los nombres de defensores para nutrir la última línea del equipo de Hansi Flick empiezan a aparecer: mientras el club Culé se pone en fila para ofertar por Marc Guéhi, fueron ofrecidos Nathan Aké y Axel Disasi a la directiva del FCB.
La decisión de Laporta, Deco y Flick es clara: no fichar si no tiene la calidad necesaria como para jugar de inmediato y competir por un puesto. En ese contexto es que fueron ofrecidos los dos futbolistas internacionales, que supieron jugar la última Copa del Mundo con Países Bajos y Francia respectivamente.
Aké no tiene muchos minutos en el Manchester City y buscará continuidad de cara al Mundial 2026 para seguir siendo una fija en el armado de Ronald Koeman, ex futbolista y entrenador del Barça. Puede jugar como central o lateral, dándole soluciones a Flick en casos de necesidad. Además, si bien no juega en el equipo de Guardiola, su calidad está más que probada.
Disasi es uno de los futbolistas que está sufriendo la acumulación de jugadores que tiene el Chelsea, y buscará salir para acomodarse y ganar protagonismo. Supo estar a préstamo en el Aston Villa y el Barça competiría con el AC Milan para sumarlo en este mercado de fichajes, en caso de que Hansi Flick de el visto bueno a su incorporación.
Pedri se ilusiona: "Me gustaría volver a jugar con Messi"
En época de elecciones y mercado de fichajes, todo tipo de nombres salen a la luz. El del astro argentino no es uno más para el Barcelona, ya que ha hecho historia y es venerado por la afición. Los rumores de una vuelta para despedirse de manera correcta del FCB han tomado fuerza y el canario no le escapó al asunto: "Por supuesto me gustaría volver a jugar con él, sin ninguna duda. Es el mejor de la historia y me ayudó muchísimo durante el año en el que jugamos juntos".
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo