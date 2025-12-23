Los dos defensores mundialistas que son ofrecidos al FC Barcelona

El FC Barcelona avanza con el mercado de fichajes de invierno y los nombres de defensores para nutrir la última línea del equipo de Hansi Flick empiezan a aparecer: mientras el club Culé se pone en fila para ofertar por Marc Guéhi, fueron ofrecidos Nathan Aké y Axel Disasi a la directiva del FCB.

La decisión de Laporta, Deco y Flick es clara: no fichar si no tiene la calidad necesaria como para jugar de inmediato y competir por un puesto. En ese contexto es que fueron ofrecidos los dos futbolistas internacionales, que supieron jugar la última Copa del Mundo con Países Bajos y Francia respectivamente.

Aké no tiene muchos minutos en el Manchester City y buscará continuidad de cara al Mundial 2026 para seguir siendo una fija en el armado de Ronald Koeman, ex futbolista y entrenador del Barça. Puede jugar como central o lateral, dándole soluciones a Flick en casos de necesidad. Además, si bien no juega en el equipo de Guardiola, su calidad está más que probada.

Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

Disasi es uno de los futbolistas que está sufriendo la acumulación de jugadores que tiene el Chelsea, y buscará salir para acomodarse y ganar protagonismo. Supo estar a préstamo en el Aston Villa y el Barça competiría con el AC Milan para sumarlo en este mercado de fichajes, en caso de que Hansi Flick de el visto bueno a su incorporación.

Pedri se ilusiona: "Me gustaría volver a jugar con Messi"

FC Barcelona v Getafe CF - La Liga Santander | Eric Alonso/GettyImages

En época de elecciones y mercado de fichajes, todo tipo de nombres salen a la luz. El del astro argentino no es uno más para el Barcelona, ya que ha hecho historia y es venerado por la afición. Los rumores de una vuelta para despedirse de manera correcta del FCB han tomado fuerza y el canario no le escapó al asunto: "Por supuesto me gustaría volver a jugar con él, sin ninguna duda. Es el mejor de la historia y me ayudó muchísimo durante el año en el que jugamos juntos".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP