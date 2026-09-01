Los dos delanteros del mercado de Europa en la mira de Tigres

En Sports Illustrated hemos informado a lo largo del mercado que el fichaje prioritario para Tigres este verano es el de un centro delantero de poder. Esto se da una vez que el club dejó partir a André Pierre Gignac por la vía de la agencia libre y también, se vieron orillados a vender a Ángel Correa a River Plate.

Siendo el caso, la meta de fichar un '9' que marque diferencias inmediatas no ha terminado, aunque, sí que se ha complicado. Siendo el caso, el club alista un ataque final teniendo sobre la mesa un par de opciones internacionales, ambos jugando en el fútbol de Europa en medio de un rol secundario.

OPCIONES 🐯



Tigres sigue buscando delantero y hay dos opciones en el radar.



🇦🇷 Luciano Gondou, quien juega en el CSKA de Moscú, reporta Willie González.



🇳🇱 Arnaut Danjuma, que juega en el Valencia, reporta Raoul Ortíz. pic.twitter.com/8CUcbYT17u — Futbol Total (@futboltotal) September 1, 2026

La primera opción es el argentino Luciano Gondou. El delantero de 25 años está en la pole en la carrera por ser el refuerzo final de los felinos. Si bien es cierto que el atacante tiene un rol importante dentro de su club, el CSKA Moscú, su deseo de cambio gira más alrededor de los familiar, pues su entorno ya no estaría del todo cómodo en Rusia.

La segunda vía es Arnaut Danjuma. El neerlandés siempre ha gozado de gran talento natural acompañado de capacidad física. Sin embargo, no encuentra regularidad en ningún sitio, lleva varios años siendo ese perfil de jugador que navega de un club a otro, de una liga a otra. Hoy mismo, milita en el Valencia.

RC Deportivo de A Coruna v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El motivo que coloca a Gondou por encima de Danjuma, es el perfil de delantero que son. Luciano es más un '9' de área, sin que esto se entienda como una limitante, pero sin duda sí es su mejor virtud. Arnaut es un atacante mucho más total, incluso puede jugar con enorme naturalidad posicionado en cualquiera de los dos extremos.

Por ahora, Tigres recién está en etapa de sondeos. El club deberá primero considerar precios y condiciones de sueldo antes de ofertar por alguno de los dos. Lo que es un hecho, el club tiene alrededor de dos semanas para conseguir el fichaje que tanto les urge.