Los dos descartes que no saldrán de Chivas este invierno

A cinco días del cierre del mercado local, Chivas enfrenta un escenario incómodo y cada vez más complejo. Alan Pulido y Erick Gutiérrez continúan dentro del plantel rojiblanco, pese a que ambos futbolistas no entran en los planes deportivos inmediatos del club para el resto del semestre competitivo.

La directiva del Rebaño ha intentado encontrarles acomodo, pero el tiempo corre y las opciones se diluyen. Aunque han existido sondeos y propuestas formales desde otros equipos, la realidad económica ha frenado cualquier posibilidad real de transferencia en este tramo final del mercado.

El principal obstáculo es el salario. Tanto Pulido como Gutiérrez perciben sueldos elevados dentro de la estructura rojiblanca, cifras que ningún club interesado ha estado dispuesto a igualar. De acuerdo con información filtrada, en el caso de Pulido, su contrato ronda los dos millones de dólares anuales.

Esa condición ha provocado que las negociaciones se estanquen rápidamente. Desde el entorno del club se reconoce que “nadie puede absorber hoy esos números”, situación que convierte la salida de ambos futbolistas en una operación prácticamente inviable conforme se acerca el cierre de registros.

Mientras el panorama no cambia, Pulido y Gutiérrez entrenan por separado del primer equipo. La decisión responde a una postura institucional clara: no forman parte del proyecto deportivo inmediato, pero sus contratos vigentes obligan al club a mantenerlos bajo disciplina y cumplimiento laboral.

En Verde Valle asumen que el escenario comienza a tornarse insostenible. Internamente ya se habla de una salida que “tiene tintes de imposible”, no por falta de voluntad, sino por una realidad contractual que ata de manos a la directiva rojiblanca en este mercado.

El peor escenario ya está sobre la mesa. Si no aparece una oferta viable en los próximos días, ambos jugadores trabajarían el resto del semestre con la categoría sub-21, una medida extrema que busca mantenerlos activos sin interferir en la dinámica del primer equipo.

Para Chivas, el caso Pulido-Gutiérrez se ha convertido en un ejemplo claro de los riesgos de una mala planeación contractual. Con el mercado a punto de cerrarse, el club carga con dos descartes costosos, sin salida inmediata y con un semestre largo por gestionar.