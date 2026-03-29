Los dos equipos de Manchester se disputan a Sandro Tonali

La temporada está llegando a su fin y los equipos grandes ya piensan en el mercado de fichajes de verano, que será crucial para las aspiraciones de cada uno de cara a la campaña 2026/27. Luego de lo que será el Mundial 2026, muchas figuras cambiarán de camiseta y el de Sandro Tonali podría ser uno de esos casos.

Según informes, el talentoso volante italiano del Newcastle está siendo intensamente buscado por el Manchester United y el Manchester City, dos gigantes de la Premier League.

Los Diablos Rojos ya iniciaron conversaciones con su representante y el futbolista está animado con la idea, aunque primero quiere terminar la temporada. Por su parte, los Ciudadanos y su brutal billetera tienen en mente al italiano para reforzar el mediocampo tras salidas de futbolistas como Bernardo Silva y los rumores de venta de Rodri.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERS | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

El italiano llegó a Newcastle a mediados de 2023 y se convirtió en una pieza fundamental, siendo una de las primeras grandes inversiones del fondo saudí tras tomar el control de las Urracas. Tiene contrato hasta el final de la temporada 2027/28 y, según Transfermarkt, un valor de mercado de 80 millones de euros.

En la campaña actual lleva jugados 47 partidos entre Premier League, FA Cup, EFL Cup y UEFA Champions League, con tres goles anotados y siete asistencias repartidas. En el acumulado, suma 104 presencias con la camiseta blanquinegra del club del norte inglés, con diez tantos e igual cantidad de pasees gol.

Con la selección de Italia está en un momento clave: fue el autor del primer gol en la semifinal del reprechaje ante Irlanda del Norte y buscará ser uno de los héroes contra Bosnia para devolverle a la Nazionale el estatus de selección mundialista tras dos ediciones sin dar el presente. Si clasifican, inteegrarán el grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.