Los dos gigantes de Europa que se unen a la carrera por el fichaje de Michael Olise

El Bayern Múnich se encuentra en un estado de forma dominante. Ahora mismo el conjunto alemán no sólo es uno de los pocos invictos dentro de las 5 grandes ligas de Europa sino que además es el único que mantiene el paso perfecto (sólo triunfos) tomando en cuenta todas las competiciones.

No sería osado afirmar que el cuadro alemán tiene una de las mejores ofensivas del mundo. Si bien el foco gira en torno a Harry Kane, hay un nombre que está en un ritmo superlativo y que es uno de los jugadores más deseados en el mercado.

🚨 Manchester City and Real Madrid are monitoring Michael Olise as Bayern Munich consider offering the 23-year-old an improved deal.



(Source: @TEAMtalk) pic.twitter.com/jRhHbFPizR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 2, 2025

El jugador en cuestión es Michael Olisé. El francés firmado por el Bayern Múnich el verano pasado a cambio de 53 millones de euros ha iniciado la temporada con un ritmo demoledor. El galo registra ya 6 goles y 5 asistencias en lo que va de curso tomando en cuenta todos los partidos del cuadro de Baviera.

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-BREMEN | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

El francés ya es considerado por varios como uno de los mejores del planeta. El año anterior se mostró a la altura del salto al Bayern y hoy es una figura del club. Por ende, tanto el Manchester City como el Real Madrid valoran su fichaje.

En el caso del cuadro de la Premier League, Olise fue valorado desde el verano pasado. Al final el club decidió dar el paso por Savinho dejando de lado al francés. Hoy el área deportiva entiende que erraron en su decisión y buscar revertir la misma.

Con respecto del Madrid, las opciones de que Viníciuis Jr. o el mismo Rodrygo Goes dejen al equipo están sobre la mesa. Hoy Olise es el nombre de peso que maneja el club como posible reemplazo.

¿Qué hará el francés? ¿Seguirá en Alemania o arma las maletas?

Más noticias sobre el mercado de fichajes