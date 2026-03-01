Los dos goles anulados a Armando González en la derrota 2-0 de Chivas ante Toluca

Chivas sumó su segundo tropiezo del Clausura 2026, ya que perdió 2-0 frente al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, lo que le hizo perder el liderato general, que ahora domina Cruz Azul tras haber derrotado a Monterrey, mientras los Diablos Rojos son los sublíderes por encima del Rebaño.

#Fútbol2Day - 🇲🇽



Toluca, sigue invicto en este Clausura 2026 y le propinó a Chivas su segunda derrota en el torneo. pic.twitter.com/97qtUgDgsf — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 1, 2026

Muy temprano en el reloj, el Guadalajara se vio abajo por una inocentada del mexicoamericano Richard Ledezma, quien sujetó de la playera al portugués Paulinho Dias para que se marcara la pena máxima tras la revisión en el VAR. Jesús Gallardo fue el elegido para ejecutar desde el manchón penal venciendo a Raúl Rangel.



Posteriormente, al minuto 16, hubo una gran jugada entre Jorge Díaz Price y Paulinho, ya que el primero le entregó la pelota dentro del área, con el goleador haciendo una pared de taquito para que el ex Cancún FC metiera su remate batiendo el arco y aumentara la ventaja en la pizarra.

¡SE LOS NIEGAN A LA HORMIGA! ❌😨⚽



Después de 45 minutos en el Nemesio Díez, Armando González ya movió las redes de Toluca 2 veces pero el SAOT le ha invalidado ambas acciones



¿Marcará en la segunda mitad? 🤔 pic.twitter.com/g2aEgtXl36 — Claro Sports (@ClaroSports) March 1, 2026

Pese a todo esto, el equipo del argentino Gabriel Milito sí tuvo respuesta y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones. Armando González tuvo dos acciones donde logró derrotar al cancerbero Luis García, sin embargo, se trataron de fuera de lugar, siendo el segundo un poco menos claro.



Al 22’, Luis Romo mandó un centro desde fuera del área para que La Hormiga cabeceara de gran forma, no obstante, la alegría duró muy poco porque el abanderado dictaminó un fuera de lugar, ya que estaba claramente adelantado.

¡OTRA VEZ NOOO! 😅



Segunda anotación anulada de la ‘Hormiga’ González por fuera de lugar y así reaccionó Martinoli 😅#ChorizoPower #TolucaChivas pic.twitter.com/DrJXzXIyRi — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 1, 2026

Diez minutos luego ocurrió la segunda acción anulada para el delantero. A balón parado desde tres cuartos de la cancha, Efraín Álvarez puso la redonda en el área para hallar a Romo, quien peinó hacia El Otaku, que no desaprovechó el regalo para mandar la pelota a las redes a través de un cabezazo. No obstante, otra vez el abanderado dijo ‘no’ debido a que estaba algo adelantado, aunque a primeras instancias no se veía tan claro.



Todavía el canterano rojiblanco tuvo otra oportunidad antes de acabar el primer tiempo porque se le filtró una pelota, mas el guardameta salió a tiempo con una barrida para frustrar los planes del tapatío. Por último, Ángel Sepúlveda tuvo dos acciones claras, una donde no pudo cerrar una pinza de Daniel Aguirre y otra donde mandó su disparo por un lado tras un pase de Ricardo Marín.