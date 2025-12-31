Los dos grandes de Italia que pelean con el Barcelona el fichaje de João Cancelo

João Cancelo podría transformarse en uno de los principales protagonistas del mercado de invierno. El lateral portugués, actualmente en el Al-Hilal, tiene la intención es abandonar Arabia en enero para regresar al fútbol europeo, donde mantiene un alto cartel, sonando con fuerza para volver al FC Barcelona, sin que se descarten dos gigantes del calcio italiano.

De acuerdo al periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el carrilero de 31 años cuenta con el interés de varios clubes de primer nivel, aunado al blaugrana, mismo al que representó a préstamo en la 2023/2024 a pesar de que aún pertenecía al Manchester City.

Romano especificó que Inter de Milán y Juventus de Turín también están atentos a la posibilidad de incorporar al internacional luso, valorando su experiencia y versatilidad como un activo importante para reforzar sus plantillas de cara a la segunda mitad de contienda.

🚨🇵🇹 João Cancelo, set to leave Al Hilal in January window as reported this week.



Inter have approached Al Hilal to ask for loan deal conditions and explore potential structure of the deal ⚫️🔵



Barcelona and Juventus also had contact in last 48h to ask about Cancelo situation. pic.twitter.com/qhsBv73CKd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

Por su parte, Cancelo es un jugador muy bien considerado en el Barcelona, pues al margen de su calidad técnica, desde el club destacan su compromiso, personalidad y capacidad para adaptarse a distintas posiciones. Asimismo, el canterano del Benfica ha expresado en varias ocasiones su afinidad por la entidad azulgrana, algo que pudiera decantar su eventual incorporación al campeón español.

Vale recordar que uno de los objetivos de la dirección deportiva es reforzar la defensa, principalmente con un central. Sin embargo, el veterano portugués ofrecería descanso a Jules Koundé y Alejandro Balde en las demarcaciones de lateral derecho e izquierdo respectivamente, aunado a permitir que el francés actúe en el centro de la zaga (como en su etapa en el Sevilla) si el entrenador Hansi Flick lo considera necesario.

En cuanto a Italia, Cancelo conoce bien ambos destinos en los que suena, ya que defendió los colores del Inter en la temporada 2017/2018 y los de la Juventus en la 2018/2019. Por consiguiente, su bagaje previo en la Serie A también lo convierte en una pieza deseada, a bajo costo, para nerazurri y bianconeros.