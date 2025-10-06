Los dos grandes de la Liga MX que valoran el fichaje de Sebastián Córdova

Los Tigres de la UANL viven un caso peculiar. El cuadro del norte del país cuenta con una de las plantillas con más talento de toda la Liga MX. Sin embargo, ya sea por bajas de juego o cúmulo de lesiones, varios de los nombres de poder que tiene el equipo no están rindiendo a la altura de lo esperado.

Uno de esos casos es el de Sebastián Córdova. Desde que Guido Pizarro es el técnico de los felinos, el mexicano ha perdido peso dentro del equipo. Paso de ser un estelar tanto en el ciclo de Robert Dante Siboldi como en el de Veljko Paunovic, a convertirse hoy mismo en un suplente de escasa suma de minutos.

Siendo el caso y valorando su complejo estado contractual con los de la UANL, todo indica que el jugador dejará el equipo en el mercado de invierno. De ser así, lo hará en calidad de agente libre y su destino podría estar dentro de la Liga MX, teniendo como pretendientes a dos de los 4 grandes.

Uno de los interesados es Cruz Azul. El cuadro de la capital del país tuvo sobre su mesa la carta de Córdova este verano. Al final, los celestes decidieron no moverse por el jugador ya que en su posición cuentan con exceso de piezas. En invierno todo puede cambiar, sobre todo si el equipo sufre alguna baja.

El segundo interesado es Chivas. Al igual que los celestes, el rebaño recibió el ofrecimiento de parte del entorno de Córdova por el traspaso del jugador. Guadalajara decidió no atacar pues no tenían espacio dentro de la plantilla. Se contempla que el plantel tiene definidas salidas en el ataque, lo que puede abrir la puerta a Sebastián.

Tigres ya ha ofrecido la renovación al ex América. Por ahora, no hay respuesta de parte del club.