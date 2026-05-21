Los dos importantes jugadores que no estarán en la lista de Inglaterra para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra se prepara para anunciar una de las convocatorias más debatidas de los años recientes y las primeras filtraciones provocan fuertes reacciones. A menos de un día de hacerse oficial la lista definitiva para la Copa del Mundo de 2026, cuatro nombres de mucho peso se saben ya fuera del Mundial.

Según se reporta de última hora desde la prensa en Inglaterra, Thomas Tuchel decidió no incluir a Phil Foden, Luke Shaw, Fikayo Tomori y Harry Maguire dentro del grupo que competirá en el torneo de la FIFA. Se trata de jugadores con mucho rodaje y presencia constante durante distintos procesos recientes de la selección.

🚨 Phil Foden, Luke Shaw and Fikayo Tomori also expected to be left OUT of the 2026 World Cup, reports BBC. ❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Madueke could be part of the squad, per @SamiMokbel_BBC. pic.twitter.com/2STUxo9gOx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Tal vez la ausencia que más ruido está generando es la de Maguire. El defensr ha sido uno de los hombres de confianza de Inglaterra durante los grandes torneos de la última década y, pese a las críticas que enfrentó en algunos momentos de su carrera, logró mantenerse como una pieza relevante dentro del entorno de los Tres Leones.

La noticia no fue nada bien recibida por el ex capitán de la selección. A través de sus redes sociales, el hombre del Manchester United emitió un mensaje donde si bien declaró su apoyo al resto del grupo, no pudo no externar su estado de desacuerdo con la postura de Thomas.

🚨 BREAKING: Harry Maguire has been left OUT of the World Cup by Thomas Tuchel.



“I am SHOCKED”. ⚠️



“I was confident I could have played a major part this summer for my country after the season I’ve had”.



“I’ve been left gutted by the decision. I wish the players all the… pic.twitter.com/FWQtDf3djI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Deseo a los jugadores todo lo mejor este verano. Harry Maguire

Si bien estas ausencias ya generan cierto morbo en torno al fútbol inglés, el mismo no ha llegado a su punto más elevado.

La lista oficial se anuncirá el día de mañana y se entiende que habrá más de un sorpresa que no tendrá del todo conformes a la mayoría.