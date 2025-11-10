Los dos jugadores de Tigres que podrían arribar a Pachuca en invierno

El cierre de Liga MX de los Tigres de la UANL ha sido brillante. El cuadro del norte del país se ha colocado como el segundo mejor equipo del torneo, dejando en claro que tienen condiciones para buscar el título.

Si bien los de la UANL están con la mente en el cierre del torneo, es un hecho que a nivel interno del club ya hay enfoque en el mercado de invierno. Siendo claros, hoy mismo no se piensa del todo en fichajes, pero sí en salidas. Los Tigres están en vías de perder un par de descartes que podrían partir al mismo destino.

QUIEREN DOS TIGRES 🔥



Pachuca encendió su fútbol de estufa y va por dos figuras de Tigres.



🧐 La información que maneja ABC Deportes Monterrey dice que los Tuzos buscarán el regreso de Nicolás Ibáñez, quien no tiene regularidad con los felinos y además quieren a Sebastián… pic.twitter.com/jDwWzquPe9 — Futbol Total (@futboltotal) November 9, 2025

Los Tuzos de Pachuca tiene dentro de su lista de opciones los posibles fichajes de Sebastián Córdova y Nicolás Ibáñez. Ambos jugadores no tienen un rol de estelar dentro del cuadro de la UANL y tanto el cuerpo técnico como el área deportiva están abiertos a sus salidas con el fin de liberar espacios en el plantel.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En el caso específico de Sebastián y como se ha informado ya en este espacio, su contrato con Tigres finaliza en diciembre. Su decisión es la de no renovar y marcharse en calidad de agente libre, una oportunidad que desean aprovechar dentro de Pachuca a pedido directo del técnico Jaime Lozano.

Sobre Nicolás Ibáñez, su pasado en Tuzos avala el movimiento. El delantero llegó a Tigres procedente del cuadro del estado de Hidalgo años atrás a cambio de un cifra de 11 millones de dólares. La realidad es que su nivel no ha sido el esperado por lo que el club felino abre la puerta a un traspaso.

El atacante por su parte no ve con malos ojos un retorno al club tuzo. Sabe que en Tigres le ha costado la vida y con 31 años, es posible retomar su carrera en un entorno que conoce a la perfección.