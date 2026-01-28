Los dos jugadores que son un dolor de cabeza para la directiva del América

El Club América atraviesa un problema silencioso pero urgente en el mercado de fichajes. Más allá de las altas que pretende concretar, la directiva se ha topado con un obstáculo inesperado: no logra dar salida a dos futbolistas que hoy representan un auténtico dolor de cabeza administrativo y deportivo.

El primer caso es el de José Zúñiga, quien ha sido ofrecido prácticamente “regalado” a distintos clubes de la Liga MX. Pese a las facilidades, ningún equipo ha mostrado interés real en abrirle la puerta, ni siquiera bajo condiciones financieras sumamente accesibles.

El América ha ofrecido “regalado” a la Pantera Zúñiga pero nadie lo quiere y hay equipos de la Liga MX que querían a Víctor Dávila pero pedían que América cubriera hasta el 85% del sueldo💣🦅



La situación de Zúñiga sorprende incluso dentro del club. América ha tocado múltiples despachos buscando una salida inmediata, pero la respuesta ha sido la misma: silencio o negativa. El delantero no entra en planes deportivos, pero tampoco encuentra mercado, lo que bloquea movimientos clave en el armado del plantel.

El segundo frente abierto es el de Víctor Dávila, un caso distinto pero igual de complejo. En Coapa se trabaja con la idea de una cesión, ya sea dentro del país o en el extranjero, aunque las condiciones salariales se han convertido en el principal freno para concretarla.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, los clubes interesados en Dávila exigen que América cubra más del 80 por ciento de su salario. Esa ecuación resulta poco viable para la directiva azulcrema, que busca aligerar la nómina y no cargar con un sueldo elevado por un jugador fuera del proyecto.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Incluso desde Sudamérica han surgido sondeos. Colo-Colo ha mostrado interés en el atacante chileno, pero el propio futbolista no termina de convencerse del destino, mientras las condiciones económicas siguen sin cuadrar para todas las partes involucradas en la posible operación.

El trasfondo de ambos casos es el mismo: América necesita liberar plazas de extranjero con urgencia. Sin esas salidas, el club no puede avanzar con fichajes prioritarios ni cerrar negociaciones que ya están encaminadas, lo que genera presión interna conforme avanza el cierre del mercado.

Así, Zúñiga y Dávila se han convertido en símbolos de un problema mayor. América no solo compite en la cancha, también batalla contra un mercado cada vez más cauteloso, donde ni los descuentos extremos ni las cesiones subsidiadas garantizan salidas, dejando al club atrapado en un limbo estratégico.