Los dos jugadores que volverían en el Barcelona luego del parón por la fecha FIFA

El 4-2 ante el Celta de Vigo ya era una realidad para el FC Barcelona, que aprovechó el pinchazo del Real Madrid en Vallecas. Y gracias a ese 0-0 de los dirigidos por Xabi Alonso le descontó 2 unidades y ya está a tres puntos de la cima.

El equipo tuvo una gran actuación con exhibición de Robert Lewandowski (que anotó un triplete) y otro gol de Lamine Yamal para un gran triunfo en Vigo. Pero las noticias importantes y positivas para los culés no finalizaban ahí.

Al término del partido, Hansi Flick se mostró entusiasmado con el posible regreso de dos futbolista de la plantilla que están lesionados y le darían una gran variante al equipo: Raphinha y Joan García.

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Luego del triunfo, el entrenador alemán del Barcelona, Hansi Flick, habló con el canal oficial del club, con una favorable actualización del delantero y el portero: “Creo que Raphinha y Joan García volverán para el próximo partido”.

Más allá de ellos dos, fue optimista con otro posible regreso: "Quizás Pedri también, ya veremos”, apuntó Flick.

"Estamos muy contentos con su evolución, es buena, pero vamos a esperar hasta el parón. Después del parón estará de vuelta", respondió el propio Flick al ser preguntado por el estado físico del portero del Barça en la previa del partido contra el Celta. Lógicamente, quien lo reemplazó fue Szczesny, quien disputó 9 partidos (5V, 1E y 3D), le hicieron 17 goles y nunca pudo dejar la portería en cero.

Ante tantos lesionados que aún se recuperan y otros que volverán luego del mismo, el objetivo y el deseo del entrenador para este parón de fecha FIFA es uno solo: "Los parones internacionales siempre son lo mismo, esperemos que los jugadores regresen sanos y salvos".

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Vale recordar que Frenkie de Jong estará suspendido para el próximo partido de LaLiga contra el Athletic Club el próximo 22 de noviembe, tras recibir una tarjeta roja contra el Celta en el último partido.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP