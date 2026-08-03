Los dos poderosos directivos que se unen para derrocar a Gianni Infantino

La tensión entre la UEFA y Gianni Infantino continúa escalando hasta un punto que amenaza con provocar una fractura histórica dentro del futbol mundial. Diversas figuras del organismo más poderoso de Europa consideran que el presidente de la FIFA atraviesa su momento más delicado y ya trabajan en una estrategia para apartarlo definitivamente del máximo cargo.

El plan impulsado desde la UEFA tendría como principal promotor a Aleksander Ceferin, presidente de dicho ente, quien busca reunir apoyos suficientes para debilitar la posición política de Infantino. La percepción dentro de varios sectores del futbol europeo es que el dirigente suizo se encuentra en una situación de vulnerabilidad, abriendo la puerta a un movimiento coordinado para reemplazarlo.

🚨 Exclusive: Aleksander Ceferin and Nasser Al-Khelaifi to meet in Salzburg to discuss a Club World Cup boycott if Gianni Infantino remains.



Plus, some senior officials want to abandon the FIFA President title and create a leadership team led by a chair.https://t.co/1C5nnDPyk8 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026

Uno de los primeros pasos de esa estrategia contempla el acercamiento de Ceferin con Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y una de las figuras más influyentes del futbol europeo. La intención es construir un bloque sólido capaz de ejercer presión sobre la FIFA y enviar un mensaje contundente respecto al futuro del organismo.

La relación entre ambos personaje es muy cerca de unos años a la fecha. Incluso el mismo Ceferin ve al poderoso jeque qatarí como un hombre ideal para tomar el puesto de Infantino en el corto plazo.

La medida más radical sobre la mesa sería un boicot al Mundial de Clubes de 2029 si Gianni Infantino permanece al frente de la FIFA. La competición, considerada uno de los proyectos más ambiciosos del dirigente, se convertiría así en el principal escenario de presión política para intentar provocar un cambio en la estructura del poder internacional.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Dentro de esa estrategia, el papl del PSG resulta determinante. Como bicampeón de Europa, el conjunto francés posee un enorme peso deportivo y comercial dentro del fútbol en todo el mundo. La lógica de la UEFA es que, si el PSG decide retirarse del torneo, otros clubes europeos podrían seguir el mismo camino, debilitando significativamente la legitimidad y el atractivo de la competición.

Por ahora, las conversaciones permanecen en el terreno político y estratégico, sin una decisión oficial anunciada por las partes involucradas. Está claro que la charla que habrá en la ciudad de Salzburgo a lo largo de los siguientes días podría representar el punto de partida para el final de la era de Infantino al frente de FIFA.