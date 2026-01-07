Los dos posibles destinos de Erick Gutiérrez este mercado de invierno

Chivas trabaja a contrarreloj para destrabar la situación de Erick Gutiérrez en este mercado invernal. El mediocampista mexicano no entra en los planes deportivos del cuerpo técnico encabezado por Milito, por lo que la directiva rojiblanca activó gestiones formales para encontrarle acomodo antes del cierre de registros.

La postura institucional es clara: liberar masa salarial y espacios en el plantel. Gutiérrez quedó fuera del proyecto competitivo inmediato y su continuidad no es considerada viable. Desde Verde Valle entienden que prolongar el escenario solo incrementa el desgaste interno y frena decisiones estructurales para el Clausura 2026.

🚨🐐 Érick Gutiérrez está cerca de salir de Chivas para llegar a Pachuca



->Se negocia el préstamo por 1 año con obligación de compra, aún sin acuerdo total

->San Diego también quiere a Guti para juntarlo con Chucky

->Definición en próx. días



DETALLES.https://t.co/yQhTHnvIkp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 7, 2026

El club que más avanzado está en la negociación es Pachuca, entidad donde el futbolista se formó y alcanzó su mejor versión. La operación sobre la mesa contempla una cesión por un año con obligación de compra, fórmula que satisface a ambas directivas en lo deportivo y financiero.

Las conversaciones continúan abiertas y sin acuerdo total, pero las partes reconocen avances significativos. Pachuca apuesta por la readaptación inmediata del mediocampista, mientras Chivas prioriza asegurar una salida definitiva que permita cerrar el capítulo sin comprometer futuros balances económicos.

En paralelo, desde Estados Unidos también existe interés. San Diego FC, franquicia de la MLS, ha sondeado al entorno del jugador con la intención de sumarlo a su proyecto. La opción seduce por lo deportivo, aunque depende de variables contractuales complejas.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El principal obstáculo a lo largo del mercado ha sido el salario de Erick Gutiérrez. Su ficha representa una carga elevada para cualquier club interesado, situación que ha retrasado definiciones y obligado a replantear estructuras de pago y condiciones de contrato en cada negociación abierta.

Desde el entorno del futbolista se mantiene cautela. Gutiérrez entiende que necesita continuidad y un rol claro, por lo que prioriza un destino donde pueda recuperar regularidad. La decisión final buscará equilibrar estabilidad deportiva con un marco económico acorde a su trayectoria.

Con el tiempo corriendo, Chivas espera cerrar la gestión en los próximos días. Pachuca lleva la delantera por historia y encaje futbolístico, mientras la MLS observa. El desenlace marcará el rumbo inmediato del mediocampista y permitirá a los rojiblancos completar su reconfiguración invernal.

MÁS NOTICIAS DE CHIVAS: