Hasta el día de hoy y contrario a lo esperado, el cuadro del América no se ha movido por un sólo fichaje en el ya abierto mercado de verano. Luego de firmar un semestre terrible dentro y fuera de la Liga MX, se contemplaba que los del nido de Coapa acometieran por fuerza en el arribo de piezas, por ahora, no es el caso.

Se entiende que la gerencia deportiva sí está valorando nombres sobre la mesa. Sin embargo, parece que la posible llegada de los mismos dependerá al cien por ciento de las salidas que firme el club. Dentro de las opciones abiertas, hay dos zagueros centrales que gustan y mucho a los de la capital del país.

🚨🦅 Primeros 2 nombres apuntalados del Club América para la defensa:



⛪️ Eduardo Águila; Atlético de San Luis

🐶 Alejandro Gómez; Xolos de Tijuana



¿Cómo ven, les gusta? El perfil de un Central zurdo es parte de la planificación, además del diestro que también buscan. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 3, 2026

El primer nombre es el de Eduardo Águila. El mexicano de 23 años lleva varios semestres en un muy buen nivel con el Atlético de San Luis. Da la impresión de que el zaguero en lo individual está un paso por encima del equipo, motivo por el cual, no se descarta un salto de calidad en el corto plazo.

De la misma forma, en Coapa gusta la opción de Alejandro Gómez. El zaguero de 24 años de Tijuana, estuvo a nada de colarse a la Copa del Mundo con México. Por edad y nivel, además de su cercanía con el Tri, parece que el jugador podrían encajar perfectamente en lo deseado por el América.

Tijuana v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

De momento no hay nada formal por ninguno de los dos jugadores. Adicional, se entiende que cualquier opción de fichar a alguno de los dos, dependerá cien por ciento del futuro de Israel Reyes y Sebastián Cáceres.

No se descarta que luego del Mundial, el mexicano o el charrúa salgan del América. De ser el caso, la plaza estará abierta para Águila o para Gómez.

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