Los elogios de Harry Kane a la selección mexicana previo a los octavos de final

La selección de Inglaterra derrotó 2-1 a la República del Congo en Atlanta en los 16avos de final del Mundial 2026, gracias a una actuación espectacular de Harry Kane. El delantero bávaro salvó a su selección de una prematura eliminación ante los africanos.

"SI QUIERES SER CAMPEONES DEL MUNDO, TIENES QUE PASAR POR ESTOS PARTIDOS DIFÍCILES" 🔥 🇲🇽



😲 Harry Kane sabe lo que les puede esperar al enfrentar al Tri en México. pic.twitter.com/adVO3FwrIo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 1, 2026

Fue en zona mixta que, el atacante aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de la selección mexicana como anfitrión y admitió que será complicado medirse ante el tricolor por diferentes factores entre ellos su localía y el peso de su afición.

México en México es tan grande como puede ser en la Copa del Mundo. El ambiente será increíble, será díficil por muchas razones, pero en última instancia, esto es lo que tiene que hacer si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por juegos díficiles y muy buenos equipos. Así que tenemos que estar listos, pero por ahora solo quiero disfrutar este momento. Quiero recuperarme y relajarme, y luego obviamente el enfoque cambiará bastante rápido para ese partido del domingo Harry Kane.

Kane compite por la Bota de Oro del Mundial 2026

La batalla por el título de está que arde 🔥



Nadie afloja en la carrera por el goleo. Messi y Mbappé lideran, pero Haaland, Kane y compañía vienen con todo.

¿Quién terminará como el máximo artillero del Mundial? 👀🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Y8ldCttocv — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) July 1, 2026

El capitán ha salido a relucir en la fase de grupos y lo reafirmó en el primer cruce de eliminación directa. Con el doblete ante el Congo, Harry Kane alcanzó los cinco tantos en esta Copa del Mundo, los mismos que Erling Haaland y uno menos que Lionel Messi y Kylian Mbappé, los líderes de la tabla de goleadores. Con cuatro anotaciones los siguen de cerca Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé.

Además, por si fuera poca, con 13 goles en en Mundiales, Harry Kane ocupa (junto a Justo Fontaine) el sexto lugar de la tabla que hasta el momento lidera Lionel Messi con 19 anotaciones.

En caso de marcar uno más, el inglés igualará a Gerd Müller y si suma un nuevo doblete ante México en octavos alcanzará a Ronaldo Nazário.