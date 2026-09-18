Los elogios de Luis Díaz para Julián Quiñones

Julián Quiñones viene de firmar la mejor temporada de su carrera a nivel individual. El hombre que milita en la Saudí Pro League fue justamente campeón de goleo de dicha competición con la camiseta del Al-Qadsiah. Adicional, firmó una Copa del Mundo de estelar con la selección mexicana, marcando cuatro goles en cinco juegos.

Este rendimiento ha llevado a pensar a más de uno que Julián está en la plenitud de su carrera y por ende, bien podría medirse en un nivel de competencia superior. Uno de los jugadores que ha externado esta situación fue la estrella del Bayern Múnich, Luis Díaz.

🇨🇴🇲🇽🔥 ¡LUIS DÍAZ DESTACA EL POTENCIAL DE JULIÁN QUIÑONES!



El jugador del Bayern Múnich recordó que en algún momento compartió vestidor con el delantero mexicano y aseguró que tiene “potencial para cualquier liga de élite”. ⚽👀https://t.co/vW5qE6DBl2 pic.twitter.com/zh1S2Lwm9Q — MedioTiempo (@mediotiempo) September 18, 2026

Por supuesto, sí (tiene potencial para jugar en Bundesliga). Yo compartí camerino con él en la Sub 20 de Colombia y ahí lo conocí bien: excelente persona, buen chico, trabajador, camellador. Luis Díaz

Luis añadió que su ex compañero en la selección sub-20 de Colombia no sólo tiene nivel para ser diferencial dentro de Alemania, incluso ve a Quiñones como un futbolista con el fútbol para jugar dentro de la élite en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Tiene gran potencial, no solamente para estar aquí (en la Bundesliga), sino en cualquier liga de élite. Es un chico que tiene potencial agilidad, marca goles y asiste. Tiene toda la capacidad para estar en un equipo top. Luis Díaz

Cierto es que durante el verano, el nombre de Luis fue puesto en el mercado de Europa. Más en claro, Julián tuvo algunos sondeos por parte de la Premier League, los mismos no llegaron a más, por lo que ahora mismo, el atacante se mantiene dentro de la Saudí Pro League donde su rol es el de figura de la competición.

No se descarta que en el corto plazo, Quiñones pueda medirse en el viejo continente siempre y cuando mantenga la línea de trabajo positiva mostrada hasta el día de hoy.