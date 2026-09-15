Los elogios de Luis Suárez a Cruz Azul

Este miércoles, Inter Miami y Cruz Azul se medirán de tú a tú en el duelo por la Campeones Cup, cotejo que mide mano a mano al vigente mandamás de la MLS, en este caso el cuadro de la Florida y al rey de la Liga MX, es decir, los celestes.

Previo al cotejo, una de las tantas estrellas del cuadro de Miami, Luis Suárez, habló ante la prensa. En sus declaraciones, el charrúa mostró total respeto por Cruz Azul como equipo y como institución.

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“Cruz Azul es un rival grande que siempre está peleando en lo más alto”



“Son muy fuerte en defensa con gente como Piovi y Lira”



“Es una final y lo tomamos como tal, será un lindo espectáculo”



Luis Suárez pic.twitter.com/wYFYW81Eg4 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) September 15, 2026

Sabemos que Cruz Azul en los últimos años viene peleando las finales en México con América, con Toluca y Monterrey. Sabemos que en defensa tienen jugadores con muy buen pie como Gonzalo Piovi y Erik Lira. Tienen gente de mitad de cancha en adelante que marcan la diferencia y que son los que marcan el ritmo del equipo. Luis Suárez

Suárez añadió que el cuadro de la Liga MX también tiene algunas carencias en su fútbol, mismas que buscarán ser aprovechadas al máximo por el conjunto de la MLS.

También tienen debilidades que son las que nosotros tenemos que aprovechar. Ellos saben que nosotros también tenemos debilidades y es una Final. Va a ser un lindo espectáculo y esperamos que la gente se divierta. Luis Suárez

Inter Miami CF And Cruz Azul Press Conferences - Campeones Cup 2026 | Leonardo Fernandez/GettyImages

Para cerrar, Suárez afirmó que tanto él como sus compañeros hacen caso omiso a los comentarios mediante los cuales se busca reducir el valor de la copa que ofrece la Campeones Cup.

Nosotros lo afrontamos como una final. Capaz que nosotros perdemos mañana y van a decir: ‘Otra Final que pierden Messi, Suárez, De Paul, Inter de Miami con grandes jugadores’. La ganamos y entonces no vale. Lo mismo cuando haces tres goles porque piensan que es fácil jugar en la MLS, pero no los haces y entonces eres muy malo y ni siquiera puedes jugar en la MLS. Es una final para nosotros, es un trofeo muy importante, lo merecemos porque ganamos la MLS el año pasado y Cruz Azul también hizo sus propios méritos en México. Entonces ambos equipos lo vamos a afrontar con mucha seriedad y será un lindo espectáculo. Luis Suárez