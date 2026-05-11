Los entrenadores del Barcelona que han ganado más veces El Clásico

Este domingo se vivió El Clásico de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, donde la novedad era que si los culés vencían o empataban se coronarían con el título de LaLiga, algo que sí ocurrió porque los del Spotify Camp Nou doblegaron 2-0 gracias a las dianas del inglés Marcus Rashford y Ferrán Torres.



Gracias a esta victoria, el Barça logró el bicampeonato de la liga local, de la mano del estratega alemán Hansi Flick, quien supo cambiarle la cara al equipo desde su arribo porque además de estos dos trofeos puede presumir dos Supercopas de España y una Copa del Rey, teniendo como gran pendiente la UEFA Champions League.



El técnico germano dedicó la obtención del campeonato a su fallecido padre, lo que hizo más emotivo el logro y la ceremonia, además desde ahora puede estar orgulloso de estar entre los cinco entrenadores que más veces han ganado el choque entre blaugranas y merengues.



A continuación te dejamos a los técnicos culés más vencedores de El Clásico:

5. Marinus ‘Rinus’ Michels – 6 victorias

Marinus ‘Rinus’ Michels | VI-Images/GettyImages

El neerlandés vivió dos etapas diferentes al frente del Barcelona. La primera fue de 1971 a 1974 y después de 1976 a 1978, ganando una vez LaLiga y la Copa del Rey, así como la Copa de Campeones de Ferias.



En todo este tiempo, el ex Ajax de Ámsterdam y de los Países Bajos celebró seis veces la victoria contra los blancos en 15 compromisos.

4. Terry Venables – 6 victorias

Terry Venables | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Como futbolista, el inglés siempre estuvo en la Premier League.



Ya como estratega no sólo dirigió en su país sino que también estuvo al mando del Barcelona y de la selección de Australia.



Con los culés estuvo tres campañas, de 1984 a 1987, ganando LaLiga y la Copa de LaLiga.



El forjado en el Chelsea se impuso en seis de doce cotejos.

3. Hansi Flick – 6 victorias

Hansi Flick | NurPhoto/GettyImages

El alemán ya está entre los tres más ganadores en la historia de El Clásico.



Tal como se dijo, el ex Bayern Múnich ha logrado un cambio importante dentro de La Masía, luego que los culés pasaran por varios altibajos.



Después de ganar un sextete con La Aplanadora de Baviera fue el elegido por el Barcelona para arrancar un proyecto ambicioso que devuelva al club a lo más alto de la élite europea.



Luego de vivir en carne propia siete Clásicos, El Míster ha ganado seis y podría seguir escalando en la tabla histórica.

2. Johan Cruyff – 9 victorias

Johan Cruyff - F.C. Barcelona Season 1991-92 | Sergio J. Carmona/GettyImages

El creador del ‘Fútbol Total’ revolucionó el mundo del fútbol, aparte estuvo a nada de darle una Copa del Mundo a los Países Bajos, antes conocidos como Holanda.



El Tulipán de Oro sólo dirigió a tres escuadras en su etapa como entrenador, al Ajax Ámsterdam de sus amores, el Barcelona y la selección de Cataluña.



El neerlandés dirigió por ocho años al gigante español, de 1988 a 1996, adjudicándose once títulos. En 25 ocasiones estuvo dirigiendo El Clásico, pero sólo pudo llevarse nueve celebraciones tras 25 enfrentamientos.

1. Pep Guardiola – 9 victorias

Pep Guardiola | Jasper Juinen - FIFA/GettyImages

El actual timonel del Manchester City de Inglaterra dejó un legado impresionante que será difícil de superar en el Barcelona.



En sólo cuatro años, el catalán construyó todo un equipo ganador que levantó 14 trofeos, incluyendo el famoso sextete de LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Mundial de Clubes, Champions League y Supercopa de la UEFA del 2009.



El canterano culé lidera la tabla de más triunfos en El Clásico con nueve éxitos tras 15 oportunidades.