Los entrenadores más exitosos en la historia del Barcelona tras sus 50 primeros partidos en LaLiga

Hansi Flick se convirtió en el último entrenador del Barcelona en dirigir al equipo en 50 partidos de La Liga, una cifra que solo cuatro técnicos en la historia del club han alcanzado.

El Barcelona consiguió una victoria crucial a domicilio contra el Celta de Vigo, y se situó a tres puntos del Real Madrid antes del parón internacional de noviembre.

La victoria contra el Celta marcó la quincuagésima vez que Flick dirigió al Barcelona en La Liga. El alemán llevó a los catalanes a su vigésimo octavo título liguero en su primera temporada y actualmente se encuentran en plena defensa del campeonato, con 12 jornadas restantes en la temporada 2025-26.

Flick ha sumado 116 puntos en sus primeros 50 partidos de liga como entrenador del Barcelona y la victoria contra el Celta fue la número 37 en La Liga desde su llegada.

Las cifras del alemán son impresionantes, al igual que lo fue su campaña ganadora del título en la temporada 2024-25. Sin embargo, otros cuatro entrenadores del Barcelona tienen mejores números que él, incluyendo a su predecesor.

Los entrenadores más exitosos del Barcelona tras 50 partidos de La Liga

Clasificación Entrenador Récord tras 50 jornadas de La Liga Puntos tras 50 jornadas de La Liga 1 Luis Enrique 40G-4E-6P 124 2 Xavi Hernández 37G-7E-6P 118 E-3 Pep Guardiola 36G-9E-5P 117 E-3 Ernesto Valverde 35G-12E-3P 117 5 Hansi Flick 37G-5E-8P 116

Todos los entrenadores de la lista ganaron La Liga en su primera temporada completa al frente del Barcelona.

Luis Enrique lidera la lista con el mayor número de victorias y puntos en sus primeros 50 partidos de Liga con el Barça. El actual técnico del Paris Saint-Germain dominó desde el inicio de su etapa con el conjunto catalán, logrando un triplete en su primera temporada (2014-15) y convirtiéndose en el entrenador que más rápido alcanzó las 50 victorias en todas las competiciones en la historia del club.

Aunque la etapa de Xavi Hernández terminó sin títulos, la leyenda del club realizó un trabajo estelar tras sustituir a Ronald Koeman después de 12 jornadas en la temporada 2021-22. El impresionante balance de Xavi tras 50 partidos de liga contribuyó a que el Barcelona conquistara La Liga en la temporada 2022-23.

Pep Guardiola y Ernesto Valverde están empatados con 117 puntos tras sus primeros 50 partidos de Liga con el Barça. El legendario técnico dirigió a uno de los mejores equipos de la historia del club en la temporada 2008-09, y Valverde estuvo a punto de llevar al Barcelona a una temporada invicta en La Liga en la 2017-18, perdiendo solo un partido en su primera temporada.

Josep Guardiola, FC Barcelona | Kevork Djansezian/GettyImages

Flick se encuentra a tan solo un punto de ellos tras 50 partidos de liga. Sin embargo, solo Enrique tiene más victorias en La Liga que Flick a estas alturas, empatado con Xavi con 37 triunfos.

De todos los entrenadores de la lista, solo Xavi no logró revalidar el título de Liga en su segunda temporada completa al frente del equipo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP