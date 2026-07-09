Los entrenadores que dejaron su selección tras el Mundial 2026: quiénes se fueron y por qué

El Mundial 2026 ya está en la recta final: el próximo domingo 19 de julio se jugará la final y conoceremos al primer campeón del nuevo formato ampliado, con 48 equipos participantes.



Esta Copa del Mundo no solo dejó selecciones clasificadas, eliminaciones sorpresivas y nuevos candidatos al título. Como ocurre después de cada torneo, o incluso durante, el final de cada equipo marca también el cierre de varios ciclos en los bancos de suplentes, con entrenadores que presentan su renuncia, son destituidos o simplemente no continuan al frente de sus selecciones.

Algunas salidas ya eran esperadas por los resultados obtenidos, mientras que otras sorprendieron por el momento en que fueron anunciadas. A continuación, un repaso por todos los cambios de entrenador confirmados tras el Mundial 2026, las selecciones que iniciarán un nuevo proyecto y los motivos detrás de cada decisión.

Los entrenadores que dejaron su selección tras el Mundial 2026

1. Javier Aguirre- México

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Ya se sabía de ante mano que Aguirre iba a dejar el banquillo mexicano una vez que finalizase la Copa del Mundo. También se conocía que Rafa Márquez iba a ser su reemplazante.



Más allá de esta cuestión, el Vasco deja al Tri tras una gran participación. Si bien los ansiados cuartos de final siguen esperando, lo cierto es que el equipo respondió, ganando con solvencia el grupo y luego los 16avos ante Ecuador.



El sabor es agridulce ya que quedó la sensación de que vencer a Inglaterra era posible.

2. Julian Nagelsmann- Alemania

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El camino de Alemania en el torneo comenzó a toda máquina, con una goleada ante Curazao y luego un triunfo, ajustado, ante Costa de Marfil.



Con la clasificación y el primer puesto asegurado, no preocupó demasiado la caída ante Ecuador.



El problema llegó en los 16avos, cuando se enfrentaron a la férrea Paraguay, que los llevó hasta los penales y luego los eliminó.



Nagelsmann fue invitado a renunciar para darle lugar a la llegada de Klopp.

3. Ronald Koeman (Países Bajos)

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Países Bajos debió afrontar un grupo complicado, junto a Japón, Suecia y Túnez.



Los de naranja se las ingeniaron para ganarlo, pero luego el destino hizo que se cruzase con el segundo del Grupo C, Marruecos.



Tras un gol de Gakpo, parecía que los octavos de final eran una realidad pero los africanos empataron en el descuento y luego se impusieron desde la tanda de penal.

4. Carlos Queiroz (Ghana)

Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

La actuación de Ghana en la Copa del Mundo no podría catalogarse como "mala".



Lograron clasificar a los 16avos, tras una victoria ante Panamá, un buen empate ante Inglaterra y una derrota ante Croacia.



En el "mata mata" se enfrentaron a Colombia, que si bien se presentaba como un choque complicado no era uno de los candidatos. Sin embargo, los africanos poco pudieron hacer y cayeron por 1 a 0.



Fin de ciclo para el portugués.

5. Hong Myung-bo (Corea del Sur)

South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Corea del Sur llegaba al Mundial con expectativas de llegar, al menos, hasta la ronda eliminatoria.



Tras el debut, con victoria ante la República Checa, las chances crecieron aún más. Incluso la derrota ante México en la segunda fecha tampoco complicó mayormente el escenario, sobre todo teniendo en cuenta la chance de avanzar como uno de los mejores terceros.



Lo inesperado llegó en la tercera jornada, con la caída ante Sudáfrica. Los tres puntos conseguidos fueron insuficientes para estar entre los mejores ocho terceros.

6. Steve Clarke (Escocia)

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

El paso de Escocia por esta Copa del Mundo fue más bajo del esperado. Le ganaron con lo justo a Haití pero luego perdieron ante Brasil y Marruecos, con lo que terminaron en la tercera posición del Grupo C.



Podría haber alcanzado para clasificar pero lamentablemente para los europeos no consiguieron estar entre los mejores ocho que sí avanzaron.



Fin de ciclo para Clarke.

7. Miroslav Koubek (República Checa)

FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEX | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Tras superar el duro repechaje europeo, se esperaba que la República Checa tuviera una buena participación en el Mundial.



El Grupo A no se presentaba como imposible por lo que incluso un primer puesto era conseguible.



Sin embargo, los checos se fueron del torneo, con apenas un empate ante Sudáfrica. Como era de esperar, Koubek ya no es más el entrenador.

8. Jamal Sellami (Jordania)

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Jordania culminó su primera participación en una Copa del Mundo sin unidades, algo que en la previa era más que posible.



Las derrotas ante Austria, Argelia y Argentina fueron demasiado para que Sellami se mantuviese en el cargo.

9. Sabri Lamouchi (Túnez)

Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Lamouchi fue el primer entrenador en ser ejectado en esta Copa del Mundo. Apenas un partido duró la paciencia de la dirigencia.



Lo cierto es que ese partido fue un contundente 5 a 1 a favor de Suecia. Renard tomó las riendas de los africanos pero en el segundo encuentro las cosas no resultaron mejor, ya que cayeron por 4 a 0 ante Japón.

10. Zlatko Dalić (Croacia)

Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Tras nueve exitosos años al frente de la selección, Dalić dio un paso al costado y dejó de ser el entrenador de Croacia.



En la ronda de 16 perdieron en un partido que tuvo de todo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, en lo que también significó la despedida de Luka Modric.



¿El saldo de Dalić? Un subcampeonato en Rusia 2018 y un tercer puesto en Catar 2022. Nada mal.

11. Sebastián Beccacece (Ecuador)

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

El entrenador argentino renunció a su cargo tras la caída de Ecuador ante México, en los 16avos de final del Mundial.



Tras el duro empate ante Ecuador, Beccacece fue muy criticado por propios y extraños. Pero unos días más tarde se redimió con la victoria ante Alemania, posiblemente la más importante de la historia del país.

12. Roberto Martínez (Portugal)

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

“Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir”, declaró Martínez tras la eliminación de Portugal a manos de España.



El español había asumido el cargo en enero de 2023 y estuvo al frente del equipo durante 45 encuentros y cierra con un balance de 32 triunfos, seis empates y siete derrotas.

13. Marcelo Bielsa (Uruguay)

Marcelo Bielsa Addresses The Media | Ernesto Ryan/GettyImages

Se esperaba mucho de Uruguay en este Mundial. El grupo que compartían con España, Cabo Verde y Arabia Saudita invitaba a soñar, de mínima, con un segundo puesto.



Sin embargo, los sudamericanos se retiraron de Norteamérica sin victorias y con muchos problemas internos, que quedaron en evidencia en el último encuentro ante España.



Como era de esperarse, Marcelo Bielsa renunció a las pocas horas de la eliminación.