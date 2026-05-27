Los equipos campeones de la UEFA Conference League

Entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace saldrá el quinto campeón de la historia de la UEFA Conference League, en el partido que se celebrará este miércoles en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. Esta sería la primera copa internacional para cualquiera de los dos, ya que tienen poco recorrido en el fútbol internacional.

Se trata del torneo más joven del esquema UEFA, y entrega una plaza a la próxima edición de la UEFA Europa League. Esto es tremendamente valioso para cualquiera de los dos, ya que el Rayo terminó octavo en LaLiga, afuera de todo por un punto, y el Palace finalizó décimo quinto en la Premier League tras una campaña bastante irregular.

1. 2021/22: AS Roma

FBL-EUR-C4-FINAL-ROMA-FEYENOORD | OZAN KOSE/GettyImages

La Arena Kombëtare de Tirana, Albania, fue la sede de la primera final de la historia de la UEFA Conference League. En esta oportunidad el campeón fue el equipo italiano comandado por José Mourinho, que venció por la mínima al Feyenoord de los países bajos gracias al gol de Nicolò Zaniolo.

2. 2022/23: West Ham

ACF Fiorentina v West Ham United FC - UEFA Europa Conference League Final 2022/23 | Richard Heathcote/GettyImages

Los Hammers acaban de descender a la segunda temporada, pero hace algunas temporadas lograron gloria continental ganándole la final celebrada en el Eden Park de Praga contra la Fiorentina por 2-1 con tantos de Saïd Benrahma y Jarrod Bowen.

3. 2023/24: Olympiacos

Olympiacos FC v ACF Fiorentina - UEFA Europa Conference League Final 2023/24 | Francois Nel/GettyImages

El equipo de José Luis Mendilibar hizo historia ganando un título europeo para el fútbol griego con el Olympiacos, el club más laureado de ese país. La víctima en la definición fue, por segundo año consecutivo, la Fiorentina.



Ayoub El Kaabi, en la prórroga, fue el héroe dándole el triunfo a los griegos.

4. 2024/25: Chelsea

Real Betis Balompie v Chelsea FC - UEFA Conference League Final 2025 | Richard Heathcote/GettyImages

Los Blues desfilaron en la última final de la UEFA Conference League ganándole 4-1 al Real Betis en el Stadion Miejski de Wrocław, Polonia. Los goles para la consagración fueron de Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho y Moisés Caicedo.

Temporada Campeón Subcampeón 2021/22 AS Roma Feyenoord 2022/23 West Ham Fiorentina 2023/24 Olympiacos Fiorentina 2024/25 Chelsea Real Betis

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