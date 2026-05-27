Los equipos campeones de la UEFA Conference League
Entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace saldrá el quinto campeón de la historia de la UEFA Conference League, en el partido que se celebrará este miércoles en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. Esta sería la primera copa internacional para cualquiera de los dos, ya que tienen poco recorrido en el fútbol internacional.
Se trata del torneo más joven del esquema UEFA, y entrega una plaza a la próxima edición de la UEFA Europa League. Esto es tremendamente valioso para cualquiera de los dos, ya que el Rayo terminó octavo en LaLiga, afuera de todo por un punto, y el Palace finalizó décimo quinto en la Premier League tras una campaña bastante irregular.
1. 2021/22: AS Roma
La Arena Kombëtare de Tirana, Albania, fue la sede de la primera final de la historia de la UEFA Conference League. En esta oportunidad el campeón fue el equipo italiano comandado por José Mourinho, que venció por la mínima al Feyenoord de los países bajos gracias al gol de Nicolò Zaniolo.
2. 2022/23: West Ham
Los Hammers acaban de descender a la segunda temporada, pero hace algunas temporadas lograron gloria continental ganándole la final celebrada en el Eden Park de Praga contra la Fiorentina por 2-1 con tantos de Saïd Benrahma y Jarrod Bowen.
3. 2023/24: Olympiacos
El equipo de José Luis Mendilibar hizo historia ganando un título europeo para el fútbol griego con el Olympiacos, el club más laureado de ese país. La víctima en la definición fue, por segundo año consecutivo, la Fiorentina.
Ayoub El Kaabi, en la prórroga, fue el héroe dándole el triunfo a los griegos.
4. 2024/25: Chelsea
Los Blues desfilaron en la última final de la UEFA Conference League ganándole 4-1 al Real Betis en el Stadion Miejski de Wrocław, Polonia. Los goles para la consagración fueron de Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho y Moisés Caicedo.
Temporada
Campeón
Subcampeón
2021/22
AS Roma
Feyenoord
2022/23
West Ham
Fiorentina
2023/24
Olympiacos
Fiorentina
2024/25
Chelsea
Real Betis
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo