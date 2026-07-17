Los equipos con más jugadores en la final del Mundial 2026 - rankeados

El Mundial 2026 sería imposible sin el fútbol de clubes que nos deleita cada fin de semana, con clubes que compiten a lo largo del tiempo por sus máximos objetivos disfrutando de las figuras del mundo del balompié en sus planteles.

En esta copa hubo instituciones que aportaron muchos futbolistas, pero solamente estos cinco son los que más jugadores le darán a la gran final del próximo domingo 19 de julio entre Argentina y España en Nueva Jersey.

Estos son los cinco clubes que más futbolistas le darán a la final del Mundial 2026.

5. Tottenham

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Si bien los Spurs tuvieron una temporada para el olvido, que casi termina con la pérdida de la categoría en la Premier League, le aportaron diez futbolistas a la Copa del Mundo.



Con el Cuti Romero y Pedro Porro en la final, cierra este top cinco de clubes aportantes.



Cantidad de futbolistas en la final: 2

4. Athletic Club

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El equipo vasco le aportará tres valuartes al equipo de Luis de la Fuente para esta final: el arquero récord, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.



Por reglamento interno del club, no tiene ningún jugador extranjero.



Cantidad de futbolistas en la final: 3

3. Arsenal

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Los Gunners campeones de la Premier League tienen tres españoles que han sido realmente importantes para Mikel Arteta en esta temporada: David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino, este siendo el héroe español en octavos de final y cuartos de final.



Cantidad de futbolistas en la final: 3

2. FC Barcelona

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El campeón de la liga uno de los países finalistas tiene un aporte brillante en su selección, con ocho futbolistas defendiendo la camiseta de la Furia Roja en la búsqueda de su segunda copa.



Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres serán los que buscarán la gloria este domingo.



Cantidad de futbolistas en la final: 8

1. Atlético de Madrid

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Con mayoría de argentinos en sus aportes, el Colchonero es por tercera final consecutiva el club que más jugadores le da a una definición mundialista.



Con la Scaloneta estarán Musso, Molina, Almada, González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Con la camiseta de la Furia Roja dirán presente Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena.



Cantidad de futbolistas en la final: 9

Club País Argentinos Españoles Total Atlético de Madrid España J. Musso, N. Molina, T. Almada, N. González, G. Simeone y J. Álvarez M. Pubill, M. Llorente y Á. Baena 9 FC Barcelona España No tiene J. García, P. Cubarsí, E. García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, L. Yamal y F. Torres 8 Arsenal Inglaterra No tiene D. Raya, M. Zubimendi y M. Merino 3 Athletic Club España No tiene U. Simón, A. Laporte y N. Williams 3 Tottenham Inglaterra C. Romero Pedro Porro 2