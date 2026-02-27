Los equipos de Europa que tienen en la mira a Israel Reyes

El futuro de Israel Reyes parece perfilarse lejos de Coapa una vez concluida la Copa del Mundo. El defensor del América es el jugador señalado para dar el salto a Europa, en un movimiento que podría concretarse durante la siguiente ventana internacional.

Reyes ha despertado interés concreto en el mercado europeo. Benfica y Roma aparecen como los clubes mejor posicionados para competir por su fichaje, mientras que Wolverhampton se mantiene atento al escenario, condicionado a su situación deportiva al cierre de temporada.

Israel Reyes del América tiene tres ofertas de Europa.



Con información de Layvtime comandada por Miguel Layún señalan que "Isra tendría 3 ofertas de Europa: Wolves, Roma y Benfica en la pelea y alguno estaría dispuesto a pagar su

El zaguero azulcrema ha consolidado su crecimiento en los últimos torneos, mostrando versatilidad para desempeñarse como central o lateral por derecha. Su capacidad de salida con balón controlado y su lectura táctica lo han convertido en una pieza confiable dentro del esquema americanista.

En términos contractuales, Reyes cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares. Esa cifra representa un punto de partida en cualquier negociación, aunque no se descarta que América pueda flexibilizar su postura si el proyecto deportivo resulta atractivo para el futbolista.

La directiva azulcrema entiende que el Mundial puede ser un escaparate definitivo. Una actuación destacada incrementaría el interés y podría acelerar la toma de decisiones, tanto para el jugador como para los clubes europeos que ya han manifestado su seguimiento.

Benfica y Roma encabezan la carrera por sus servicios, clubes con tradición formadora y presencia constante en competiciones continentales. En el caso de Wolverhampton, su posible entrada dependería de factores externos relacionados con su permanencia en la máxima categoría inglesa.

América, por su parte, no vería con malos ojos facilitar el salto de calidad del defensor, siempre que la operación mantenga equilibrio financiero. La posibilidad de ajustar ligeramente la cifra de salida se contempla como un gesto para impulsar la proyección internacional del jugador.

Todo apunta a que la decisión final se tomará tras la Copa del Mundo. Israel Reyes tiene mercado, cláusula definida y respaldo institucional. Si las condiciones deportivas y económicas se alinean, el zaguero azulcrema podría convertirse en el próximo exportado del América hacia el futbol europeo.

