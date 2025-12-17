Los equipos de la Liga MX interesados en Miguel Merentiel

La Liga MX comienza a agitar el mercado internacional con el nombre de Miguel Merentiel como uno de los objetivos más ambiciosos del próximo verano. El delantero uruguayo, actualmente en Boca Juniors, aparece en el radar de clubes mexicanos con capacidad financiera para afrontar una operación de alto calibre.

De acuerdo con información surgida desde Argentina, Merentiel tiene la intención de salir de Boca Juniors en busca de un nuevo desafío deportivo y, especialmente, de una mejora contractual significativa. Su entorno ya habría comenzado a escuchar propuestas, conscientes de que su ciclo en el club xeneize podría entrar en una etapa de definición.

LOS GRANDES DE MÉXICO QUE BUSCARÍAN A MERENTIEL 🇲🇽



🔎💰 América y Rayados de Monterrey son los dos clubes que competirían por la Bestia en este verano. La cláusula de salida del jugador es de 18.000.000 de dólares.



➡️ Su entorno le descartó a Olé los rumores de que pidió ser… pic.twitter.com/3yULUxQIiO — Diario Olé (@DiarioOle) December 16, 2025

México aparece como un destino viable no sólo en lo deportivo, sino también en lo económico. La Liga MX cuenta con instituciones capaces de cubrir tanto la cláusula de rescisión del atacante como un salario acorde a su estatus. En ese contexto, el nombre de Merentiel gana fuerza en los despachos.

Rayados de Monterrey y el Club América son los dos equipos que ya habrían sostenido contactos iniciales con el entorno del futbolista. Ambos buscan un delantero probado, con impacto inmediato, y ven en el uruguayo un perfil ideal para potenciar su ataque de cara a los próximos torneos.

FBL-ARG-BOCA-BANFIELD | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

La cláusula de salida de Miguel Merentiel está fijada en 18 millones de dólares, cifra elevada para el estándar regional, pero asumible para clubes como Rayados y América. Sin embargo, la inversión no se limitaría al traspaso, ya que el jugador exigiría un contrato de auténtica estrella.

Además del monto de la cláusula, el factor salarial será determinante en la negociación. Merentiel pretende dar un salto económico importante, y cualquier club interesado deberá garantizarle un rol protagónico dentro del proyecto deportivo, así como condiciones contractuales acordes a su jerarquía internacional.

En Argentina, distintos reportes colocan actualmente a Rayados de Monterrey un paso por delante del América en la carrera por el fichaje. La estabilidad institucional, el poder adquisitivo y la ambición deportiva del club regiomontano juegan a su favor en esta fase preliminar.