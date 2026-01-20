Los equipos de la MLS que estrenarán entrenador este 2026

Una nueva temporada de la Major League Soccer está por comenzar y habrá nuevas caras en los banquillos de algunos clubes, serán nueve los estrategas que inicien una nueva aventura esta campaña.

Cinco clubes de la Conferencia Oeste ficharon a nuevos entrenadores, mientras que cuatro de la Conferencia Este siguieron un camino similar. La mayoría de los equipos lo hicieron con el objetivo de asegurar un mayor éxito la próxima temporada o simplemente para cubrir las vacantes que dejaron los clubes extranjeros tras la incorporación de talentos emergentes.

Los clubes regresaron a los entrenamientos de pretemporada en la tercera semana de enero y los entrenadores tendrán aproximadamente un mes para establecer sus nuevas visiones antes de que comience la temporada 2026 de la MLS el 21 de febrero.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol mencionamos cada una de las nuevas contrataciones gerenciales antes de la campaña de 2026.

Atlanta United

Tata Martino regresa al Atlanta United tras un año sin entrenar | Kevin C. Cox/GettyImages

Gerente saliente: Ronny Deila

Ronny Deila Nuevo mánager: Gerardo “Tata” Martino

La temporada 2025 de la MLS no resultó como Atlanta United esperaba. Tras invertir una cifra récord de 22 millones de dólares, más variables, en el delantero Emmanuel Latte Lath y fichar al aclamado entrenador Ronny Deila, el club tuvo dificultades desde el principio, terminando con dificultades en el 14.º puesto de la Conferencia Este.

Se ha producido una reestructuración durante la pretemporada. El director ejecutivo y director deportivo Garth Lagerwey renunció a su cargo tras una lucha contra el cáncer y confirmó que no volvería al cargo una vez recuperado. Su decisión se produjo tras el nombramiento de Gerardo "Tata" Martino como entrenador para 2026, trayendo de vuelta al hombre que los guio al título de la Copa MLS 2018.

Martino, de 63 años, no solo llevó a Atlanta a la Copa MLS ese año, sino que también terminó con un récord del club de 69 puntos en la temporada regular. Desde entonces, el entrenador argentino ha dirigido al Inter Miami hasta la Leagues Cup de 2023 y el Supporters' Shield de 2024, consiguiendo un récord de la liga de 74 puntos.

El ex entrenador del Barcelona ahora tiene contrato hasta la temporada 2027 de la MLS de 14 juegos.

Colorado Rapids

Matt Wells llega a Colorado Rapids procedente del Tottenham Hotspur de la Premier League | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Gerente saliente: Chris Armas

Chris Armas Nuevo mánager: Matt Wells

Los Colorado Rapids están incorporando talento de la Premier League para dirigirlos en la temporada 2026, nombrando al ex asistente del Tottenham Hotspur Matt Wells como entrenador, en reemplazo de Chris Armas.

Después de terminar 11º en la Conferencia Oeste, a pesar de la costosa adquisición del mediocampista Paxten Aaronson, internacional con la selección nacional de Estados Unidos , los Rapids se separaron del ex entrenador Armas en octubre, abriendo la puerta para que Wells asumiera el papel.

El jugador de 37 años formó parte del cuerpo técnico del Tottenham durante más de dos temporadas y aporta a Colorado su experiencia en la Premier League, la Champions League y la Europa League. Espera que el club regrese a los playoffs de la MLS Cup y mejore sus 41 puntos en 2025.

Wells, uno de los entrenadores más jóvenes de la MLS, hará su debut en el máximo cargo contra Seattle Sounders el 22 de febrero.

Columbus Crew

Henrik Rydström sustituye a Wilfried Nancy en el Columbus Crew | Anadolu/GettyImages

Gerente saliente: Wilfried Nancy

Wilfried Nancy Nuevo entrenador: Henrik Rydström

Fue una temporada baja dramática para el Columbus Crew y el club podría haber preferido esperar un par de semanas más antes de nombrar a Henrik Rydström como su nuevo entrenador, en reemplazo de Wilfried Nancy .

La búsqueda de entrenador para el Crew comenzó cuando Nancy se incorporó al Celtic de la Premier League escocesa el 3 de diciembre, convirtiéndose en uno de los primeros entrenadores formados en la MLS en dirigir un equipo europeo. Desafortunadamente para Nancy, su etapa en el Celtic fue desastrosa, terminando tras perder seis de sus ocho partidos, incluyendo una derrota ante el Rangers en el derbi del Old Firm.

El Celtic se separó del Nancy el 5 de enero, días después de que Columbus confirmara la contratación de Rydström el 31 de diciembre. Ahora, el club espera que el técnico sueco pueda ayudarles a mejorar sus 54 puntos y su séptimo puesto en la Conferencia Este en 2025.

Rydström llega con una década de experiencia como entrenador, la más reciente en el Malmö FF de su Suecia natal, donde ganó dos títulos de liga consecutivos y la Copa de Suecia 2023-24. Conocido por su estilo expansivo, Rydström también se ha consolidado como una musa metafórica, lo que promete ser un gran entretenimiento fuera de la cancha.

El director general de Columbus, Issa Tall, me dijo: "Es importante ganar, pero a veces ganamos partidos y uno se siente un poco muerto por lo mal que jugamos". Eso me atrajo; había algo en su tono sobre cómo ven el fútbol. La vida es demasiado corta para comer malas hamburguesas, la vida es demasiado corta para jugar mal al fútbol", declaró Rydström al medio sueco Barometern .

Siempre me ha gustado (el músico) Anders Wendin, Moneybrother. En parte porque es amigo, pero sobre todo porque simplemente conduce. Lo adoro. No importa el contexto, simplemente conduce. Mi esposa y yo fuimos a verlo hace poco y se me ocurrió que así es como quiero ser entrenador de fútbol. Quiero un equipo que sea como una p*** banda de rock.

Sporting Kansas City

Raphael Wicky busca devolverle al Sporting Kansas City su gloria pasada | Eurasia Sport Images/GettyImages

Gerente saliente: Kerry Zavagnin (interino)

Kerry Zavagnin (interino) Nuevo entrenador: Raphaël Wicky

Sporting Kansas City terminó en el último lugar de la Conferencia Oeste en 2025 y dejó ir al entrenador interino Keyy Zagavin, nombrando a Raphaël Wicky, de 48 años, para el puesto permanente para 2026.

Wicky llega del BSC Young Boys, equipo de la máxima categoría suiza, y hereda un SKC que terminó con apenas 28 puntos en 34 partidos de la temporada regular. El club se deshizo de 12 jugadores poco después, dejándolo prácticamente en blanco.

Se incorpora al club como el primer entrenador contratado por el nuevo presidente y director general David Lee, quien se incorporó tras dejar su puesto como director deportivo del New York City FC . Un informe de ESPN también sugirió que Wicky era finalista para el puesto en el NYCFC en 2025, cuando Lee aún estaba en el club.

Wicky, ex internacional suizo como jugador, no tendrá como primera experiencia como entrenador de Kansas City en la MLS, ya que regresa a la liga en la que jugó anteriormente con el ahora extinto Chivas USA en 2008.

LAFC

Marc Dos Santos asume el cargo de entrenador del LAFC tras varios años como asistente | Tim Warner/GettyImages

Gerente saliente: Steve Cherundolo

Steve Cherundolo Nuevo entrenador: Marc Dos Santos

El LAFC tuvo tiempo de sobra para encontrar un nuevo entrenador después de que Steve Cherundolo anunciara en abril que la temporada 2025 sería su última. Sin embargo, optaron por ascender a Marc Dos Santos, quien fuera su asistente técnico durante muchos años, lo que le permitió al canadiense asumir un puesto destacado en la MLS por segunda vez en su carrera, tras haber entrenado a los Vancouver Whitecaps de 2017 a 2018.

Cherundolo, aunque divisivo, llevó al LAFC al Supporters' Shield y la MLS Cup de 2022, así como a la US Open Cup de 2024, antes de caer sin trofeos en 2025 en medio de un año en el que los Black & Gold se ganaron un lugar en la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 32 equipos .

Ahora, Dos Santos asume el rol y el liderazgo del dúo superestrella de Son Heung-min y Denis Bouanga, buscando tener más éxito que el récord combinado de 22G-37L-18D que tuvo en Vancouver.

Minnesota United

Cameron Knowles sustituye a Eric Ramsay en la banda del Minnesota United | Francisco Vega/GettyImages

Gerente saliente: Eric Ramsay

Eric Ramsay Nuevo entrenador: Cameron Knowles

Minnesota United siempre supo de la posibilidad de que su joven entrenador inglés, Eric Ramsay, pudiera ser fichado, y ese movimiento finalmente ocurrió semanas antes del inicio de la pretemporada de 2026, cuando se unió al West Bromwich Albion del Championship inglés para el resto de su campaña.

Por ello, los Loons tuvieron que actuar con rapidez para encontrar su reemplazo, y decidieron ascender de inmediato al asistente del entrenador, Cameron Knowles, al puesto principal de forma permanente. Knowles, originario de Nueva Zelanda, ayudó a Minnesota a terminar cuarto en la Conferencia Oeste en 2025 y a avanzar a las semifinales de la Copa Abierta de Estados Unidos, jugando con un estilo de contrapresión y baja posesión bajo la dirección de Ramsay.

Sin Ramsay, Knowles tendrá la flexibilidad de ajustar el enfoque táctico de Minnesota, pero lo hará sin el Portero del Año de la MLS 2025, Dayne St. Clair , quien se unió al Inter Miami en la temporada baja.

New England Revolution

Marko Mitrović espera liderar al New England Revolution de regreso a los playoffs de la MLS Cup | Marcelo Hernandez - FIFA/GettyImages

Gerente saliente: Caleb Porter

Caleb Porter Nuevo entrenador: Marko Mitrović

El New England Revolution ha dejado atrás la era de Caleb Porter, poniendo fin al período del veterano entrenador de la MLS con el club de 2024 a 2025. En su lugar, han nombrado al ex entrenador de la selección nacional estadounidense Sub-20 Marko Mitrović como su jefe para la temporada 2026.

Mitrović llega al Revolution tras liderar a Estados Unidos hasta los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025. También ayudó a la selección estadounidense sub-23 a alcanzar los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con Revolution, Mitrović asume su primer rol como entrenador de alto nivel en el fútbol profesional, después de haber trabajado como asistente del entrenador en el personal del Chicago Fire FC de 2016 a 2019, antes de unirse a US Soccer.

Al asumir su nuevo desafío, buscará llevar al Revolution de regreso a los playoffs de la MLS Cup por primera vez desde 2023 y mejorar el 11.° puesto que obtuvo el club la temporada pasada, cuando obtuvo 36 puntos en 34 partidos de la temporada regular.

New York Red Bulls

Michael Bradley llevó al Red Bull New York II al campeonato MLS Next Pro en 2025 | Ira L. Black/GettyImages

Gerente saliente: Sandro Schwarz

Sandro Schwarz Nuevo mánager: Michael Bradley

El ex mediocampista de USMNT Michael Bradley hará su debut como entrenador en la MLS menos de un año después de tomar las riendas de Red Bull New York II, reemplazando oficialmente al ex entrenador de Red Bull, Sandro Schwarz, antes de la temporada 2026.

Bradley, quien ganó la MLS Cup como mediocampista de dobles con el Toronto FC en 2017, se retiró del fútbol americano en 2023 y desde entonces ha trabajado para convertirse en un entrenador de primer nivel. Mientras jugaba, asistió a las reuniones de entrenadores del Toronto FC junto a su padre, Bob Bradley, quien dirigió al club de 2021 a 2023, lo que lo llevó a un rápido ascenso en la banda.

Desde que se retiró, Bradley asumió un papel de asistente de su padre en el Stæbek de Suecia y pasó un tiempo con Jesse Marsch en la selección nacional masculina de Canadá , antes de asumir su primer papel importante con RBNY II en MLS Next Pro. En su primer período como entrenador, Bradley ganó MLS Next Pro, lo que le valió su oportunidad en el equipo mayor.

Bradley, un nativo de Nueva Jersey que regresó a casa, acumuló 151 partidos como capitán de USMNT durante mucho tiempo, liderando al equipo a dos títulos de la Copa de Oro y jugando en las Copas Mundiales de la FIFA de 2010 y 2014.

Ahora, busca llevar a Red Bull de regreso a los playoffs de la MLS Cup después de que el club se perdiera la postemporada por primera vez en 15 años con un décimo lugar en la Conferencia Este en 2025.

St. Louis City

Yoann Damet asume el mando del St. Louis CITY SC tras su paso por el FC Cincinnati y el Columbus Crew. | Icon Sportswire/GettyImages

Gerente saliente: David Critchley (interino)

David Critchley (interino) Nuevo entrenador: Yoann Damet

St. Louis CITY SC ingresa a una temporada de la MLS con un nuevo entrenador por segundo año consecutivo, con la esperanza de que el nombramiento de Yoann Damet en 2026 sea mejor que la contratación de Olof Mellberg en 2025, de quien se separaron después de 15 juegos.

Damet, de 35 años, asume su primer rol como entrenador a tiempo completo después de desempeñarse como asistente de Nancy en el Columbus Crew, donde ganó la MLS Cup en 2023 y la Copa de la Liga en 2024. Anteriormente, también fue asistente del LA Galaxy y fue dos veces entrenador interino del FC Cincinnati .

Originario de Marsella, Francia, llegó a St. Louis en medio de una reconstrucción bajo la dirección deportiva de Corey Wray, quien asumió el cargo en noviembre en reemplazo de Lutz Pfannenstiel. Sin embargo, el club no había realizado fichajes hasta el 16 de diciembre, día en que confirmó a Damet para el puesto.

Después de que Mellberg y el entrenador interino David Critchley llevaron al equipo a un puesto 13 en la Conferencia Oeste con 32 puntos en 2025, existe la esperanza de que Damet pueda cambiar la suerte del club en 2026 y más allá.