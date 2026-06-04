Estamos a tan solo unos cuantos días de que arranque el Mundial 2026, el primero a disputarse, de forma simultánea, en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá. Y si bien es cierto que hoy todos los reflectores están puestos en la fiesta más frande del fútbol mundial, los clubes continúan trabajando a marcha forzada, intentando armar sus plantillas de la mejor manera de cara a la reanudación de cada una de sus competencias.

¿Los equipos pueden fichar durante el Mundial 2026?

In this photo illustration, Laliga new logo logo is seen | SOPA Images/GettyImages

Esta es una de las preguntas más recurrentes en las últimas semanas, y la respuesta es que sí, los equipos podrán reforzarse durante el desarrollo de la copa del mundo. De hecho, los mercados de transferencia, tanto en Europa como en América, se abrirán justo mientras se estén llevando a cabo los partidos de matar o morir en la copa del mundo.

En Europa, por ejemplo, los registros se abren el día 1° de julio y se cierran el 1° de septiembre, mientras que en México, los registros se abrirán un día después, el 2° de julio y cerrarán hasta el 11 de septiembre.

Pumas UNAM v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | NurPhoto/GettyImages

Por lo tanto, los clubes podrán entablar negociaciones y hasta concretarlas sin importar que la justa mundialista se esté llevando a cabo. Sin embargo, es sumamente complicado que en este lapso de tiempo se realicen operaciones mediáticas, y la razón es muy sencilla.

La copa del mundo tiende a fungir como una suerte de aparador para los futbolistas. Sobre todo, para esos elementos jóvenes que buscan dar el salto a las grandes ligas para fichar con clubes de alta envergadura.

Por consecuencia, los precios tienden a cambiar de forma considerable. El jugador se revaloriza si tiene un gran desempeño durante el torneo, por eso los representantes apostarán, en todo caso, a negociar una vez que finalice la copa del mundo y no antes, para así poder sacarle el mayor provecho posible a la transferencia en cuestión.

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