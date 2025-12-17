Los equipos que consiguieron el "sextete" en una temporada: el PSG buscará unirse a la lista

El Paris Saint-Germain se enfrentará este miércoles al Flamengo en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA y buscará hacer historia.

Es una oportunidad para que los dirigidos por Luis Enrique añadan un nuevo trofeo a su palmarés y enriquezca aún más su récord, ya que este título podría permitir al club de la Ligue 1 entrar en un círculo muy exclusivo, consiguiendo un posible sextete.

En caso de derrotar al Mengao, el actual campeón de Europa se convertiría en el tercer equipo en ganar seis trofeos en un solo año. Se uniría al FC Barcelona y al Bayern Múnich, que lograron la hazaña en 2009 y 2020, respectivamente.

FBL-ESP-BARCELONA-VILLARREAL | LLUIS GENE/GettyImages

Los actuales campeones franceses ya han ganado cinco trofeos este año, entre ellos la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA. Lo han ganado casi todo, solamente flaquearon en la final del Mundial de Clubes, donde fueron derrotados por el Chelsea inglés por 3-0.

Paris Saint-Germain FC - FIFA Intercontinental Cup 2025 - Training Session | Sports Press Photo/GettyImages

Incluso Luis Enrique habló este martes en conferencia de prensa, en la previa de la final ante el equipo de Brasil: “Hacer historia era un objetivo la temporada pasada y seguir haciéndola es el de esta”.

En esa tónica de previa a la gran final pero repasando lo que ha sido este primer semestre de la temporada, el entrenador español expresó: “Al principio de la temporada tuvimos algunos problemas, pero el equipo mostró la misma mentalidad que el año pasado”. Respecto a lo que espera de Flamengo, dijo: “Es un equipo muy difícil de enfrentar, vi partidos suyos muy interesantes en el Mundial de Clubes. El Botafogo defendió todo el tiempo ante nosotros en el Mundial de Clubes y no creo que sean partidos parecidos, juegan a dos cosas completamente distintas”.